https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929433733.html
Зеленский заявил, что заподозрил партнеров в передаче данных России
Зеленский заявил, что заподозрил партнеров в передаче данных России - РИА Новости, 25.02.2024
Зеленский заявил, что заподозрил партнеров в передаче данных России
Владимир Зеленский заподозрил партнеров и членов своей ставки в передаче данных России, но побоялся сказать, о ком говорит. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T21:56
2024-02-25T21:56
2024-02-25T21:56
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заподозрил партнеров и членов своей ставки в передаче данных России, но побоялся сказать, о ком говорит. "Ставка (верховного главнокомандующего – ред.) достаточно широкая, там присутствует командование тех или иных направлений. Достаточно широкая ставка. Еще есть некоторые наши партнеры, которые, чтобы обеспечить нас оружием, знают некоторые направления наших действия (на поле боя -ред.). Должны знать, потому что не выделят соответствующий пакет. И когда такого количества людей становится очень много, у врага появляется больше деталей", - сказал Зеленский во время пресс-конференции, которую транслировали в эфире всеукраинского телемарафона. При этом он не уточнил, кого именно подозревает в передаче данных. Отвечая на вопрос, готовит ли Киев контрнаступление, Зеленский сказал, что "планов будет готовиться несколько из-за утечки информации". Ранее Зеленский заявил, что у России был план украинского контрнаступления еще до того, как оно началось. Украинское контрнаступление в 2023 году началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.
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в мире, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Зеленский заявил, что заподозрил партнеров в передаче данных России
Зеленский заподозрил партнеров и членов ставки в передаче данных РФ
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заподозрил партнеров и членов своей ставки в передаче данных России, но побоялся сказать, о ком говорит.
"Ставка (верховного главнокомандующего – ред.) достаточно широкая, там присутствует командование тех или иных направлений. Достаточно широкая ставка. Еще есть некоторые наши партнеры, которые, чтобы обеспечить нас оружием, знают некоторые направления наших действия (на поле боя -ред.). Должны знать, потому что не выделят соответствующий пакет. И когда такого количества людей становится очень много, у врага появляется больше деталей", - сказал Зеленский во время пресс-конференции, которую транслировали в эфире всеукраинского телемарафона.
При этом он не уточнил, кого именно подозревает в передаче данных. Отвечая на вопрос, готовит ли Киев
контрнаступление, Зеленский сказал, что "планов будет готовиться несколько из-за утечки информации".
Ранее Зеленский заявил, что у России был план украинского контрнаступления еще до того, как оно началось.
Украинское контрнаступление в 2023 году началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин
констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.
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