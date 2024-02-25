Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что заподозрил партнеров в передаче данных России - РИА Новости, 25.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:56 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929433733.html
Зеленский заявил, что заподозрил партнеров в передаче данных России
Зеленский заявил, что заподозрил партнеров в передаче данных России - РИА Новости, 25.02.2024
Зеленский заявил, что заподозрил партнеров в передаче данных России
Владимир Зеленский заподозрил партнеров и членов своей ставки в передаче данных России, но побоялся сказать, о ком говорит. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T21:56
2024-02-25T21:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924928385_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_4cf71ad52db8aa56a063941ffd5b07e6.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заподозрил партнеров и членов своей ставки в передаче данных России, но побоялся сказать, о ком говорит. "Ставка (верховного главнокомандующего – ред.) достаточно широкая, там присутствует командование тех или иных направлений. Достаточно широкая ставка. Еще есть некоторые наши партнеры, которые, чтобы обеспечить нас оружием, знают некоторые направления наших действия (на поле боя -ред.). Должны знать, потому что не выделят соответствующий пакет. И когда такого количества людей становится очень много, у врага появляется больше деталей", - сказал Зеленский во время пресс-конференции, которую транслировали в эфире всеукраинского телемарафона. При этом он не уточнил, кого именно подозревает в передаче данных. Отвечая на вопрос, готовит ли Киев контрнаступление, Зеленский сказал, что "планов будет готовиться несколько из-за утечки информации". Ранее Зеленский заявил, что у России был план украинского контрнаступления еще до того, как оно началось. Украинское контрнаступление в 2023 году началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20240225/poteri-1929431879.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924928385_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_2b1c75b10d8353aeff7308dc2eaedf97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Зеленский заявил, что заподозрил партнеров в передаче данных России

Зеленский заподозрил партнеров и членов ставки в передаче данных РФ

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заподозрил партнеров и членов своей ставки в передаче данных России, но побоялся сказать, о ком говорит.
"Ставка (верховного главнокомандующего – ред.) достаточно широкая, там присутствует командование тех или иных направлений. Достаточно широкая ставка. Еще есть некоторые наши партнеры, которые, чтобы обеспечить нас оружием, знают некоторые направления наших действия (на поле боя -ред.). Должны знать, потому что не выделят соответствующий пакет. И когда такого количества людей становится очень много, у врага появляется больше деталей", - сказал Зеленский во время пресс-конференции, которую транслировали в эфире всеукраинского телемарафона.
При этом он не уточнил, кого именно подозревает в передаче данных. Отвечая на вопрос, готовит ли Киев контрнаступление, Зеленский сказал, что "планов будет готовиться несколько из-за утечки информации".
Ранее Зеленский заявил, что у России был план украинского контрнаступления еще до того, как оно началось.
Украинское контрнаступление в 2023 году началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.
Зеленский на конференции в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
"Врет, не задумываясь". Сенатор высмеял слова Зеленского о потерях ВСУ
Вчера, 21:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала