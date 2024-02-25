https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929432696.html

Зеленский заявил, что ждет аудита армии после поражения в Авдеевке

Зеленский заявил, что ждет аудита армии после поражения в Авдеевке - РИА Новости, 25.02.2024

Зеленский заявил, что ждет аудита армии после поражения в Авдеевке

Владимир Зеленский на фоне сдачи главнокомандующим ВСУ Александром Сырским Авдеевки и Крынок заявил, что в украинских войсках проводится аудит. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T21:39

2024-02-25T21:39

2024-02-25T21:39

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне сдачи главнокомандующим ВСУ Александром Сырским Авдеевки и Крынок заявил, что в украинских войсках проводится аудит. "К ставке привлекаем разного уровня боевых руководителей. Если это Авдеевка, то привлекаются авдеевцы. Задание главкома проводить аудит, он должен быть в каждом месте, каждой бригаде. Сделать выводы, что именно не так, в первую очередь решить вопрос с резервами. Резерв не был нормально подготовлен, это факт, мы должны его признать и исправить. Аудит проводится после двух лет, мы должны понимать, кто находится в кабинетах, какой процент из них был на фронте", - сказал Зеленский на пресс-конференции в воскресенье. Он также отметил, что при необходимости аудит будет проведен и в рамках мобилизации для определения необходимого количества людей. "Если нужен аудит, чтобы сказать, сколько нужно изменений и знать цифру людей, сколько мобилизовать, нужно дождаться этого. Сколько людей не были на фронте, хотя были мобилизованы", - добавил Зеленский. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в начале февраля сообщил о проведении аудита действий ВСУ за 2022 и 2023 год. По его словам, для понимания того, что делать в 2024 году, необходимо понять, что происходило в 2023-м, какие ошибки были допущены или какие действия не были реализованы. Ранее Подоляк заявлял, что в ходе контрнаступления украинских войск в прошлом году были допущены "тактические ошибки". Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. В пятницу Минобороны РФ сообщило, что российские войска на херсонском направлении в течение недели взял под контроль населенный пункт Крынки, заняли более выгодные позиции, отразили три атаки, потери ВСУ составили более 460 военнослужащих, пять танков.

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

https://ria.ru/20240214/repatriatsii-1927191233.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

авдеевка

россия

донецк

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в мире, авдеевка, россия, донецк, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины