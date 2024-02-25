https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929426773.html

Зеленский признал, что Украина может проиграть без западного оружия

Зеленский признал, что Украина может проиграть без западного оружия - РИА Новости, 25.02.2024

Зеленский признал, что Украина может проиграть без западного оружия

Владимир Зеленский признал, что Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T20:40

2024-02-25T20:40

2024-02-25T20:40

специальная военная операция на украине

украина

сша

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в мире

дональд трамп

линдси грэм

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца. "Проиграет ли Украина и будет ли нам сложно, зависит от вас, от партнеров. Если мы будем сильны оружием, мы не проиграем", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировали в эфире всеукраинского телемарафона. Отвечая на вопрос, что будет делать Украина, если в течение месяца не получит помощь от США, он заявил, что тогда Киев будет ослаблен на поле боя, поскольку в основном помощь от штатов – это оружие. "Будем искать возможности, будем брать кредиты, искать средства, давить на партнеров, просить, очень сильно, это вопрос конкретных пакетов оружия", - сказал Зеленский. Он заявил, что во время провалившегося украинского контрнаступления, Киев получил не всю обещанную ему помощь. "У нас был кулак для контрнаступления <...> До сегодня из того пакета четыре бригады "голые", помощь не доехала. Могли воевать четыре бригады? Они не воевали, стояли и ждали технику", - пожаловался Зеленский. Он добавил, что эта техника была обещана, но ее так и не поставили до сих пор. Газета Washington Post 14 февраля сообщала, что американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, долгое время поддерживающий выделение помощи Киеву и придерживающийся антироссийской позиции, переменил свое отношение и проголосовал против выделения пакета помощи Украине размером в 60 миллиардов долларов под влиянием экс-президента США Дональда Трампа. Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявлял, что США не рассматривают возможность выделения Украине кредита, если согласовать новые средства для Киева не удастся. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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https://ria.ru/20240221/ekonomika-1928590823.html

https://ria.ru/20240214/repatriatsii-1927191233.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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