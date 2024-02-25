https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929423262.html

Зеленский ушел от ответа на вопрос, возьмет ли трубку при звонке Путина

Зеленский ушел от ответа на вопрос, возьмет ли трубку при звонке Путина - РИА Новости, 25.02.2024

Зеленский ушел от ответа на вопрос, возьмет ли трубку при звонке Путина

Владимир Зеленский на пресс-конференции в воскресенье не решился ответить на вопрос, возьмет ли трубку при звонке президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T20:00

2024-02-25T20:00

2024-02-25T20:00

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции в воскресенье не решился ответить на вопрос, возьмет ли трубку при звонке президента РФ Владимира Путина. "У него (Путина – ред.) нет телефона, а я с 1917 года с телеграфом не работаю", - сказал Зеленский отвечая на вопрос, возьмет ли он трубку, если ему позвонит Путин, и что скажет ему. Зеленский при этом предположил, что Путин не позвонит ему, поскольку, по его мнению, тот якобы не хочет завершать спецоперацию. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240214/repatriatsii-1927191233.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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