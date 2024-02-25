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Зеленский ушел от ответа на вопрос, возьмет ли трубку при звонке Путина - РИА Новости, 25.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:00 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929423262.html
Зеленский ушел от ответа на вопрос, возьмет ли трубку при звонке Путина
Зеленский ушел от ответа на вопрос, возьмет ли трубку при звонке Путина - РИА Новости, 25.02.2024
Зеленский ушел от ответа на вопрос, возьмет ли трубку при звонке Путина
Владимир Зеленский на пресс-конференции в воскресенье не решился ответить на вопрос, возьмет ли трубку при звонке президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T20:00
2024-02-25T20:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
украина
владимир зеленский
москва
в мире
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции в воскресенье не решился ответить на вопрос, возьмет ли трубку при звонке президента РФ Владимира Путина. "У него (Путина – ред.) нет телефона, а я с 1917 года с телеграфом не работаю", - сказал Зеленский отвечая на вопрос, возьмет ли он трубку, если ему позвонит Путин, и что скажет ему. Зеленский при этом предположил, что Путин не позвонит ему, поскольку, по его мнению, тот якобы не хочет завершать спецоперацию. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20240214/repatriatsii-1927191233.html
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россия, владимир путин, украина, владимир зеленский, москва, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Украина, Владимир Зеленский, Москва, В мире
Зеленский ушел от ответа на вопрос, возьмет ли трубку при звонке Путина

Зеленский при ответе на вопрос о звонке Путина заявил, что он ему не позвонит

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции в воскресенье не решился ответить на вопрос, возьмет ли трубку при звонке президента РФ Владимира Путина.
"У него (Путина – ред.) нет телефона, а я с 1917 года с телеграфом не работаю", - сказал Зеленский отвечая на вопрос, возьмет ли он трубку, если ему позвонит Путин, и что скажет ему.
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14 февраля, 08:00
Зеленский при этом предположил, что Путин не позвонит ему, поскольку, по его мнению, тот якобы не хочет завершать спецоперацию.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинУкраинаВладимир ЗеленскийМоскваВ мире
 
 
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