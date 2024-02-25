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Зеленский раскрыл, что Путин сказал ему про Донбасс при личной встрече - РИА Новости, 25.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:11 25.02.2024 (обновлено: 21:38 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929416924.html
Зеленский раскрыл, что Путин сказал ему про Донбасс при личной встрече
Зеленский раскрыл, что Путин сказал ему про Донбасс при личной встрече - РИА Новости, 25.02.2024
Зеленский раскрыл, что Путин сказал ему про Донбасс при личной встрече
Президент России Владимир Путин призывал к прекращению огня при личной встрече в 2019 году, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T19:11
2024-02-25T21:38
специальная военная операция на украине
донбасс
россия
украина
владимир зеленский
владимир путин
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призывал к прекращению огня при личной встрече в 2019 году, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции "Украина. 2024 год"."Я говорил ему о том, что Минские соглашения не сработают, потому что сама идея отвода войск до линии столкновения не сработает. &lt;…&gt; Он постоянно поднимал вопрос прекращения огня. &lt;…&gt; Я уже точно не помню, удивило ли меня что-то в личном контакте. Потому что это вообще было как будто в другой жизни. &lt;…&gt; Я не помню детали", — признал он.Главы двух стран виделись в 2019-м на саммите в "нормандском формате" в Париже. Тогда же Путин провел и двусторонние встречи — с Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и занимавшей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель.На Западе неоднократно заявляли, что Минские соглашения, призванные урегулировать конфликт на Украине мирным путем, рассматривались Вашингтоном, Брюсселем и Киевом как способ выиграть время для подготовки ВСУ к войне с Россией. Об этом говорила бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Экс-президент Франции Франсуа Олланд позднее поддержал ее утверждение.Российский лидер впоследствии признался, что эти высказывания стали для него неожиданными, поскольку он рассчитывал на искреннее стремление европейских стран укрепить мир и избежать военного столкновения на Украине.Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.
https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929413851.html
https://ria.ru/20240224/nastuplenie-1929270676.html
https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929412790.html
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донбасс, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Зеленский раскрыл, что Путин сказал ему про Донбасс при личной встрече

Зеленский: Путин при личной встрече в 2019 году призывал к прекращению огня

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призывал к прекращению огня при личной встрече в 2019 году, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции "Украина. 2024 год".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Зеленский сделал шокирующее признание о ситуации на фронте
Вчера, 18:45
"Я говорил ему о том, что Минские соглашения не сработают, потому что сама идея отвода войск до линии столкновения не сработает. <…> Он постоянно поднимал вопрос прекращения огня. <…> Я уже точно не помню, удивило ли меня что-то в личном контакте. Потому что это вообще было как будто в другой жизни. <…> Я не помню детали", — признал он.
Главы двух стран виделись в 2019-м на саммите в "нормандском формате" в Париже. Тогда же Путин провел и двусторонние встречи — с Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и занимавшей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
"Это невозможно": в США возмутились из-за нового плана Зеленского
24 февраля, 13:53
На Западе неоднократно заявляли, что Минские соглашения, призванные урегулировать конфликт на Украине мирным путем, рассматривались Вашингтоном, Брюсселем и Киевом как способ выиграть время для подготовки ВСУ к войне с Россией. Об этом говорила бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Экс-президент Франции Франсуа Олланд позднее поддержал ее утверждение.
Российский лидер впоследствии признался, что эти высказывания стали для него неожиданными, поскольку он рассчитывал на искреннее стремление европейских стран укрепить мир и избежать военного столкновения на Украине.
Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский захотел сделать России странное предложение
Вчера, 18:35
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий ПесковВ мире
 
 
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