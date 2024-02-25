https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929416924.html

Зеленский раскрыл, что Путин сказал ему про Донбасс при личной встрече

Зеленский раскрыл, что Путин сказал ему про Донбасс при личной встрече - РИА Новости, 25.02.2024

Зеленский раскрыл, что Путин сказал ему про Донбасс при личной встрече

Президент России Владимир Путин призывал к прекращению огня при личной встрече в 2019 году, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T19:11

2024-02-25T19:11

2024-02-25T21:38

специальная военная операция на украине

донбасс

россия

украина

владимир зеленский

владимир путин

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924928385_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_4cf71ad52db8aa56a063941ffd5b07e6.jpg

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призывал к прекращению огня при личной встрече в 2019 году, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции "Украина. 2024 год"."Я говорил ему о том, что Минские соглашения не сработают, потому что сама идея отвода войск до линии столкновения не сработает. <…> Он постоянно поднимал вопрос прекращения огня. <…> Я уже точно не помню, удивило ли меня что-то в личном контакте. Потому что это вообще было как будто в другой жизни. <…> Я не помню детали", — признал он.Главы двух стран виделись в 2019-м на саммите в "нормандском формате" в Париже. Тогда же Путин провел и двусторонние встречи — с Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и занимавшей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель.На Западе неоднократно заявляли, что Минские соглашения, призванные урегулировать конфликт на Украине мирным путем, рассматривались Вашингтоном, Брюсселем и Киевом как способ выиграть время для подготовки ВСУ к войне с Россией. Об этом говорила бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Экс-президент Франции Франсуа Олланд позднее поддержал ее утверждение.Российский лидер впоследствии признался, что эти высказывания стали для него неожиданными, поскольку он рассчитывал на искреннее стремление европейских стран укрепить мир и избежать военного столкновения на Украине.Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.

https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929413851.html

https://ria.ru/20240224/nastuplenie-1929270676.html

https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929412790.html

донбасс

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донбасс, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков, в мире