https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929412790.html
Зеленский захотел сделать России странное предложение
Зеленский захотел сделать России странное предложение - РИА Новости, 25.02.2024
Зеленский захотел сделать России странное предложение
Итогом предстоящего весной саммита по украинской "формуле мира" станет документ, который предложат России, но не факт, что она его примет, заявил президент... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T18:35
2024-02-25T18:35
2024-02-25T20:25
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владимир зеленский
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Итогом предстоящего весной саммита по украинской "формуле мира" станет документ, который предложат России, но не факт, что она его примет, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции "Украина. 2024 год"."Очень важно, что инициатива может идти только от Украины <…> Первый саммит <…> я надеюсь, пройдет весной. Мы не должны терять эту дипломатическую инициативу. <...> Страны подготовят этот документ. Но это не означает, что Россия примет документ", — рассказал Зеленский.При этом он добавил, что Украина не хочет, чтобы ей навязывали какие-либо форматы мирных переговоров.В воскресенье глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак допустил на конференции "Украина. Год 2024", которая транслировалась в эфире всеукраинского телемарафона, что Россию могут пригласить на второй саммит по украинской "формуле мира"Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис призвал провести мирную конференцию высокого уровня по Украине до лета. Позднее он заявил, что участие России в предстоящей конференции маловероятно.Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.
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в мире, россия, украина, швейцария, владимир зеленский, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Швейцария, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Зеленский захотел сделать России странное предложение
Зеленский: саммит лидеров по украинской "формуле мира" пройдет весной
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Итогом предстоящего весной саммита по украинской "формуле мира" станет документ, который предложат России, но не факт, что она его примет, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции "Украина. 2024 год".
"Очень важно, что инициатива может идти только от Украины <…> Первый саммит <…> я надеюсь, пройдет весной. Мы не должны терять эту дипломатическую инициативу. <...> Страны подготовят этот документ. Но это не означает, что Россия примет документ", — рассказал Зеленский.
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При этом он добавил, что Украина не хочет, чтобы ей навязывали какие-либо форматы мирных переговоров.
В воскресенье глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак допустил на конференции "Украина. Год 2024", которая транслировалась в эфире всеукраинского телемарафона, что Россию могут пригласить на второй саммит по украинской "формуле мира"
Ранее глава МИД Швейцарии
Иньяцио Кассис призвал провести мирную конференцию высокого уровня по Украине до лета. Позднее он заявил, что участие России в предстоящей конференции маловероятно.
Москва
не раз указывала, что готова к переговорам, но Киев
на законодательном уровне ввел запрет на них. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.
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