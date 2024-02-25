https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929357895.html
Зеленский сделал заявление об ударах по России
Зеленский сделал заявление об ударах по России - РИА Новости, 25.02.2024
Зеленский сделал заявление об ударах по России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет применять переданное западными союзниками оружие для ударов по России, его слова приводит издание РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T11:05
2024-02-25T11:05
2024-02-25T14:36
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет применять переданное западными союзниками оружие для ударов по России, его слова приводит издание "Страна.ua"."Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской", — утверждает он.При этом в конце декабря Украина нанесла удар по Белгороду из РСЗО RM-70 Vampire чешского производства. Погиб 21 человек, более ста жителей города пострадали. В конце января ВСУ сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Экспертиза установила, что борт поразили американской системой Patriot, а именно двумя ракетами MIM-104A.Как заявил в конце января Владимир Путин, Россия будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине — она должна быть на удалении, обеспечивающим безопасность от поражения дальнобойными орудиями иностранного производства, которые киевские власти применяют для ударов по городам и мирным гражданам.
https://ria.ru/20240225/putin-1929352207.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский сделал заявление об ударах по России
Зеленский: Украина не будет применять переданное Западом оружие для ударов по РФ