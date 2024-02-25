https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929357895.html

Зеленский сделал заявление об ударах по России

Зеленский сделал заявление об ударах по России - РИА Новости, 25.02.2024

Зеленский сделал заявление об ударах по России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет применять переданное западными союзниками оружие для ударов по России, его слова приводит издание РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T11:05

2024-02-25T11:05

2024-02-25T14:36

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет применять переданное западными союзниками оружие для ударов по России, его слова приводит издание "Страна.ua"."Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской", — утверждает он.При этом в конце декабря Украина нанесла удар по Белгороду из РСЗО RM-70 Vampire чешского производства. Погиб 21 человек, более ста жителей города пострадали. В конце января ВСУ сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Экспертиза установила, что борт поразили американской системой Patriot, а именно двумя ракетами MIM-104A.Как заявил в конце января Владимир Путин, Россия будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине — она должна быть на удалении, обеспечивающим безопасность от поражения дальнобойными орудиями иностранного производства, которые киевские власти применяют для ударов по городам и мирным гражданам.

https://ria.ru/20240225/putin-1929352207.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский