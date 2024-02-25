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"Не ждите чуда". Запад толкает соседа России на вражду с Кремлем - РИА Новости, 25.02.2024
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08:00 25.02.2024 (обновлено: 08:06 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/zapad-1929022444.html
"Не ждите чуда". Запад толкает соседа России на вражду с Кремлем
"Не ждите чуда". Запад толкает соседа России на вражду с Кремлем - РИА Новости, 25.02.2024
"Не ждите чуда". Запад толкает соседа России на вражду с Кремлем
Правительство Грузии отказывается открывать "второй фронт" против России. В то же время страна стремится в Евросоюз, а там требуют присоединиться к санкциям. О... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T08:00
2024-02-25T08:06
россия
тбилиси
грузия
евросоюз
нато
жозеп боррель
политика
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Виктор Жданов. Правительство Грузии отказывается открывать "второй фронт" против России. В то же время страна стремится в Евросоюз, а там требуют присоединиться к санкциям. О том, как поступят в Тбилиси, — в материале РИА Новости.Невыгодный курсВ начале этой недели глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе, недавно сменивший ушедшего в отставку Ираклия Гарибашвили, посетил Брюссель. На заседании Совета по ассоциации ЕС — Грузия глава европейской дипломатии Жозеп Боррель напомнил ему, что от Тбилиси ожидают не только реформ, но и "единства во внешней политике".Однако Кобахидзе не пообещал присоединиться к антироссийским санкциям. "У нас есть очень сильные аргументы на этот счет", — пояснил он.Например, такой: взаимный товарооборот в 2023 году — 2,4 миллиарда долларов. И экспорт из Грузии увеличился на 14,6 миллиона. Москва остается главным импортером.Кандидатом в ЕС Тбилиси стал только в декабре. Кобахидзе рассчитывает на вступление в 2030-м.Боррель же отметил, что дверь всегда открыта, но право на вход надо заслужить. "Не ждите чуда", — предупредил он.Грузия войны с Россией не хочет. В Киеве постоянно призывают открыть "второй фронт" против Москвы, однако в Тбилиси это игнорируют.Хотя не скрывают и стремления в НАТО. Просто сейчас, по словам премьера, это сложно из-за украинского конфликта.Угроза бунтаПодход Брюсселя походит на шантаж: либо в ЕС, либо выгодная торговля с Россией, указывают эксперты."От Грузии ждут прежде всего санкций. Чтобы страна подчинялась курсу Запада. Тбилиси следует этому не вполне. Нажим особенно усилился, потому что с российской экономикой ничего страшного не происходит. Наоборот, возникло много позитивного", — говорит старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин.Политолог Александр Дудчак добавляет: европейскую повестку продвигает главным образом президент Грузии Саломе Зурабишвили. На Мюнхенской конференции по безопасности она заявила, что Евросоюзу следует побыстрее принять Тбилиси, чтобы покончить с господством России в Черном море."А население уже ощущает плоды восстановления нормальных добрососедских отношений с Россией. Кроме товарооборота, пошел турпоток. Если бы в Тбилиси выполняли все требования Евросоюза, то, возможно, их заставили бы вырубить виноградники, чтобы открыть рынок для европейского вина. Туристы из Европы туда бы не поехали, потому что у них хватает собственных морских пляжей", — объясняет эксперт.Ситуация может измениться в октябре — после парламентских выборов. Оппозиция попытается организовать протесты, полагает Дудчак. Так что перспектива очередной революции сохраняется.
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россия, тбилиси, грузия, евросоюз, нато, жозеп боррель, политика
Россия, Тбилиси, Грузия, Евросоюз, НАТО, Жозеп Боррель, Политика
"Не ждите чуда". Запад толкает соседа России на вражду с Кремлем

Политолог Дудчак: в Грузии могут вспыхнуть протесты перед выборами в парламент

© Sputnik | Перейти в медиабанкБеспорядки у парламента в Тбилиси
Беспорядки у парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Виктор Жданов. Правительство Грузии отказывается открывать "второй фронт" против России. В то же время страна стремится в Евросоюз, а там требуют присоединиться к санкциям. О том, как поступят в Тбилиси, — в материале РИА Новости.

Невыгодный курс

В начале этой недели глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе, недавно сменивший ушедшего в отставку Ираклия Гарибашвили, посетил Брюссель. На заседании Совета по ассоциации ЕС — Грузия глава европейской дипломатии Жозеп Боррель напомнил ему, что от Тбилиси ожидают не только реформ, но и "единства во внешней политике".
© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкПредседатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе
Однако Кобахидзе не пообещал присоединиться к антироссийским санкциям. "У нас есть очень сильные аргументы на этот счет", — пояснил он.
Например, такой: взаимный товарооборот в 2023 году — 2,4 миллиарда долларов. И экспорт из Грузии увеличился на 14,6 миллиона. Москва остается главным импортером.
Кандидатом в ЕС Тбилиси стал только в декабре. Кобахидзе рассчитывает на вступление в 2030-м.
Боррель же отметил, что дверь всегда открыта, но право на вход надо заслужить. "Не ждите чуда", — предупредил он.
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Грузия войны с Россией не хочет. В Киеве постоянно призывают открыть "второй фронт" против Москвы, однако в Тбилиси это игнорируют.
Хотя не скрывают и стремления в НАТО. Просто сейчас, по словам премьера, это сложно из-за украинского конфликта.

Угроза бунта

Подход Брюсселя походит на шантаж: либо в ЕС, либо выгодная торговля с Россией, указывают эксперты.
© AP Photo / Shakh AivazovУчастник акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси
Участник акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
Участник акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси
"От Грузии ждут прежде всего санкций. Чтобы страна подчинялась курсу Запада. Тбилиси следует этому не вполне. Нажим особенно усилился, потому что с российской экономикой ничего страшного не происходит. Наоборот, возникло много позитивного", — говорит старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин.
Политолог Александр Дудчак добавляет: европейскую повестку продвигает главным образом президент Грузии Саломе Зурабишвили. На Мюнхенской конференции по безопасности она заявила, что Евросоюзу следует побыстрее принять Тбилиси, чтобы покончить с господством России в Черном море.
© Sputnik | Перейти в медиабанкПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили выступает на первом заседании парламента Грузии 10-го созыва
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает на первом заседании парламента Грузии 10-го созыва - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Sputnik
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает на первом заседании парламента Грузии 10-го созыва
"А население уже ощущает плоды восстановления нормальных добрососедских отношений с Россией. Кроме товарооборота, пошел турпоток. Если бы в Тбилиси выполняли все требования Евросоюза, то, возможно, их заставили бы вырубить виноградники, чтобы открыть рынок для европейского вина. Туристы из Европы туда бы не поехали, потому что у них хватает собственных морских пляжей", — объясняет эксперт.
Ситуация может измениться в октябре — после парламентских выборов. Оппозиция попытается организовать протесты, полагает Дудчак. Так что перспектива очередной революции сохраняется.
 
РоссияТбилисиГрузияЕвросоюзНАТОЖозеп БоррельПолитика
 
 
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