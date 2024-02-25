https://ria.ru/20240225/zapad-1929022444.html

"Не ждите чуда". Запад толкает соседа России на вражду с Кремлем

"Не ждите чуда". Запад толкает соседа России на вражду с Кремлем - РИА Новости, 25.02.2024

"Не ждите чуда". Запад толкает соседа России на вражду с Кремлем

Правительство Грузии отказывается открывать "второй фронт" против России. В то же время страна стремится в Евросоюз, а там требуют присоединиться к санкциям. О... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T08:00

2024-02-25T08:00

2024-02-25T08:06

россия

тбилиси

грузия

евросоюз

нато

жозеп боррель

политика

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Виктор Жданов. Правительство Грузии отказывается открывать "второй фронт" против России. В то же время страна стремится в Евросоюз, а там требуют присоединиться к санкциям. О том, как поступят в Тбилиси, — в материале РИА Новости.Невыгодный курсВ начале этой недели глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе, недавно сменивший ушедшего в отставку Ираклия Гарибашвили, посетил Брюссель. На заседании Совета по ассоциации ЕС — Грузия глава европейской дипломатии Жозеп Боррель напомнил ему, что от Тбилиси ожидают не только реформ, но и "единства во внешней политике".Однако Кобахидзе не пообещал присоединиться к антироссийским санкциям. "У нас есть очень сильные аргументы на этот счет", — пояснил он.Например, такой: взаимный товарооборот в 2023 году — 2,4 миллиарда долларов. И экспорт из Грузии увеличился на 14,6 миллиона. Москва остается главным импортером.Кандидатом в ЕС Тбилиси стал только в декабре. Кобахидзе рассчитывает на вступление в 2030-м.Боррель же отметил, что дверь всегда открыта, но право на вход надо заслужить. "Не ждите чуда", — предупредил он.Грузия войны с Россией не хочет. В Киеве постоянно призывают открыть "второй фронт" против Москвы, однако в Тбилиси это игнорируют.Хотя не скрывают и стремления в НАТО. Просто сейчас, по словам премьера, это сложно из-за украинского конфликта.Угроза бунтаПодход Брюсселя походит на шантаж: либо в ЕС, либо выгодная торговля с Россией, указывают эксперты."От Грузии ждут прежде всего санкций. Чтобы страна подчинялась курсу Запада. Тбилиси следует этому не вполне. Нажим особенно усилился, потому что с российской экономикой ничего страшного не происходит. Наоборот, возникло много позитивного", — говорит старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин.Политолог Александр Дудчак добавляет: европейскую повестку продвигает главным образом президент Грузии Саломе Зурабишвили. На Мюнхенской конференции по безопасности она заявила, что Евросоюзу следует побыстрее принять Тбилиси, чтобы покончить с господством России в Черном море."А население уже ощущает плоды восстановления нормальных добрососедских отношений с Россией. Кроме товарооборота, пошел турпоток. Если бы в Тбилиси выполняли все требования Евросоюза, то, возможно, их заставили бы вырубить виноградники, чтобы открыть рынок для европейского вина. Туристы из Европы туда бы не поехали, потому что у них хватает собственных морских пляжей", — объясняет эксперт.Ситуация может измениться в октябре — после парламентских выборов. Оппозиция попытается организовать протесты, полагает Дудчак. Так что перспектива очередной революции сохраняется.

россия

тбилиси

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, тбилиси, грузия, евросоюз, нато, жозеп боррель, политика