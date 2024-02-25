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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске на фоне тревоги
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске на фоне тревоги - РИА Новости, 25.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске на фоне тревоги
Взрывы раздаются в Днепропетровске на Украине на фоне объявленной в Днепропетровской области воздушной тревоги, сообщило агентство Укринформ. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T22:36
2024-02-25T22:36
2024-02-25T22:36
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Взрывы раздаются в Днепропетровске на Украине на фоне объявленной в Днепропетровской области воздушной тревоги, сообщило агентство Укринформ. "В Днепре (до переименования украинскими властями - город Днепропетровск - ред.) звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Воздушная тревога в Днепропетровской области звучит с 20.50 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Россия, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске на фоне тревоги
Укринформ: в Днепропетровске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги