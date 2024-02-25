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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком на фоне воздушной тревоги
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 25.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком на фоне воздушной тревоги
Взрывы раздаются городе Кропивницкий Кировоградской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T21:22
2024-02-25T21:22
2024-02-25T21:22
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Взрывы раздаются городе Кропивницкий Кировоградской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Кропивницком снова слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Воздушная тревога в Кировоградской области звучит с 19.46 (по мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком на фоне воздушной тревоги
"Общественное": в Кропивницком на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.
Взрывы раздаются городе Кропивницкий Кировоградской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное
".
"В Кропивницком снова слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Воздушная тревога в Кировоградской области звучит с 19.46 (по мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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