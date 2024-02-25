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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 25.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:35 25.02.2024 (обновлено: 09:15 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/vzryvy-1929342803.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 25.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
В Киевской области прогремели взрывы, сообщает в Telegram телеканал "Мы — Украина". РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T08:35
2024-02-25T09:15
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Киевской области прогремели взрывы, сообщает в Telegram телеканал "Мы — Украина"."В Киевской области раздались взрывы", — говорится в публикации. Уточняется, что ПВО работала в районе Каневского водохранилища. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревогу в Киевской области объявили 08:11 мск, она продолжалась 19 минут. До этого сирены запустили в 06:06. Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, а рано утром — в Хмельницкой. Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре. По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, киевская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

Телеканал "Мы — Украина": в Киевской области прогремели взрывы

© AFP 2024 / ANATOLII STEPANOVВоеннослужащие ПВО Украины в Киевской области
Военнослужащие ПВО Украины в Киевской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AFP 2024 / ANATOLII STEPANOV
Военнослужащие ПВО Украины в Киевской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Киевской области прогремели взрывы, сообщает в Telegram телеканал "Мы — Украина".
"В Киевской области раздались взрывы", — говорится в публикации.
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Уточняется, что ПВО работала в районе Каневского водохранилища.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревогу в Киевской области объявили 08:11 мск, она продолжалась 19 минут. До этого сирены запустили в 06:06.
Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, а рано утром — в Хмельницкой.
Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре. По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская областьВооруженные силы Украины
 
 
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