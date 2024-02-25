https://ria.ru/20240225/vzryvy-1929342803.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 25.02.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

В Киевской области прогремели взрывы, сообщает в Telegram телеканал "Мы — Украина". РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T08:35

2024-02-25T08:35

2024-02-25T09:15

специальная военная операция на украине

в мире

киевская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Киевской области прогремели взрывы, сообщает в Telegram телеканал "Мы — Украина"."В Киевской области раздались взрывы", — говорится в публикации. Уточняется, что ПВО работала в районе Каневского водохранилища. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревогу в Киевской области объявили 08:11 мск, она продолжалась 19 минут. До этого сирены запустили в 06:06. Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, а рано утром — в Хмельницкой. Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре. По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киевская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киевская область, вооруженные силы украины