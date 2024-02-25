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Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 25.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
В подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T16:15
2024-02-25T16:15
2024-02-25T18:32
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Запорожье были слышны звуки взрыва", — говорится в публикации. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, с 15:47 до 16:11 мск на подконтрольной Киеву территории Запорожской и Херсонской областей объявляли воздушную тревогу. Сирены звучали также в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях. Позже глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что в Запорожье прогремела целая серия взрывов. По его словам, в городе звучала воздушная тревога и работала украинская система ПВО, что представляет наибольшую опасность для мирных жителей.Минувшей ночью взрывы уже гремели на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, а утром — в Хмельницкой и Киевской областях. Позже стало известно, что в Хмельницкой области получил повреждения объект инфраструктуры.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре. По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html
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россия, запорожье, в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожье, В мире, Киев
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
"Общественное": в подконтрольном Киеву Запорожье прогремел взрыв
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.
В подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале
.
"В Запорожье были слышны звуки взрыва", — говорится в публикации.
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По данным онлайн-карты
Министерства цифровой трансформации Украины, с 15:47 до 16:11 мск на подконтрольной Киеву территории Запорожской и Херсонской областей объявляли воздушную тревогу. Сирены звучали также в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской
областях.
Позже глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что в Запорожье прогремела целая серия взрывов. По его словам, в городе звучала воздушная тревога и работала украинская система ПВО, что представляет наибольшую опасность для мирных жителей.
Минувшей ночью взрывы уже гремели на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, а утром — в Хмельницкой и Киевской областях. Позже стало известно, что в Хмельницкой области получил повреждения объект инфраструктуры.
Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре. По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Запорожская область
стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь
.
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