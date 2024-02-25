https://ria.ru/20240225/vzryv-1929395655.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 25.02.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье

В подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T16:15

2024-02-25T16:15

2024-02-25T18:32

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Запорожье были слышны звуки взрыва", — говорится в публикации. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, с 15:47 до 16:11 мск на подконтрольной Киеву территории Запорожской и Херсонской областей объявляли воздушную тревогу. Сирены звучали также в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях. Позже глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что в Запорожье прогремела целая серия взрывов. По его словам, в городе звучала воздушная тревога и работала украинская система ПВО, что представляет наибольшую опасность для мирных жителей.Минувшей ночью взрывы уже гремели на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, а утром — в Хмельницкой и Киевской областях. Позже стало известно, что в Хмельницкой области получил повреждения объект инфраструктуры.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре. По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, запорожье, в мире, киев