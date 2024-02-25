https://ria.ru/20240225/vybory-1929439065.html

В ЦИК заявили, что выборы в Белоруссии прошли штатно

В ЦИК заявили, что выборы в Белоруссии прошли штатно - РИА Новости, 25.02.2024

В ЦИК заявили, что выборы в Белоруссии прошли штатно

Выборы депутатов нижней палаты парламента и местных советов в Белоруссии прошли штатно, серьезных замечаний нет, заявила секретарь Центральной избирательной... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T22:55

2024-02-25T22:55

2024-02-25T22:55

белоруссия

парламентские выборы в белоруссии — 2024

в мире

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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Выборы депутатов нижней палаты парламента и местных советов в Белоруссии прошли штатно, серьезных замечаний нет, заявила секретарь Центральной избирательной комиссии республики Елена Балдовская в эфире телеканала ОНТ. "Кампания прошла в штатном режиме. Серьезных замечаний нет, нет вопросов, которые бы влияли на ход голосования и на итоги выборов", - сказала она.Балдовская отметила, что, безусловно, от избирателей поступали обращения. "Больше это вопросы процедурного характера – где и как проголосовать", - пояснила она. Балдовская подчеркнула, что ЦИК и нижестоящие избиркомы старались оперативно реагировать на обращения граждан. В Белоруссии в воскресенье впервые в единый день голосования прошли выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. В единый день голосования будут избраны 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. Явка избирателей составила 72,98%.

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белоруссия, парламентские выборы в белоруссии — 2024, в мире