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В ЦИК заявили, что выборы в Белоруссии прошли штатно - РИА Новости, 25.02.2024
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22:55 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/vybory-1929439065.html
В ЦИК заявили, что выборы в Белоруссии прошли штатно
В ЦИК заявили, что выборы в Белоруссии прошли штатно - РИА Новости, 25.02.2024
В ЦИК заявили, что выборы в Белоруссии прошли штатно
Выборы депутатов нижней палаты парламента и местных советов в Белоруссии прошли штатно, серьезных замечаний нет, заявила секретарь Центральной избирательной... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T22:55
2024-02-25T22:55
белоруссия
парламентские выборы в белоруссии — 2024
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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Выборы депутатов нижней палаты парламента и местных советов в Белоруссии прошли штатно, серьезных замечаний нет, заявила секретарь Центральной избирательной комиссии республики Елена Балдовская в эфире телеканала ОНТ. "Кампания прошла в штатном режиме. Серьезных замечаний нет, нет вопросов, которые бы влияли на ход голосования и на итоги выборов", - сказала она.Балдовская отметила, что, безусловно, от избирателей поступали обращения. "Больше это вопросы процедурного характера – где и как проголосовать", - пояснила она. Балдовская подчеркнула, что ЦИК и нижестоящие избиркомы старались оперативно реагировать на обращения граждан. В Белоруссии в воскресенье впервые в единый день голосования прошли выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. В единый день голосования будут избраны 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. Явка избирателей составила 72,98%.
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белоруссия, парламентские выборы в белоруссии — 2024, в мире
Белоруссия, Парламентские выборы в Белоруссии — 2024, В мире
В ЦИК заявили, что выборы в Белоруссии прошли штатно

Секретарь ЦИК: выборы депутатов в Белоруссии прошли штатно

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в Белоруссии
Единый день голосования в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Единый день голосования в Белоруссии
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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Выборы депутатов нижней палаты парламента и местных советов в Белоруссии прошли штатно, серьезных замечаний нет, заявила секретарь Центральной избирательной комиссии республики Елена Балдовская в эфире телеканала ОНТ.
"Кампания прошла в штатном режиме. Серьезных замечаний нет, нет вопросов, которые бы влияли на ход голосования и на итоги выборов", - сказала она.
Балдовская отметила, что, безусловно, от избирателей поступали обращения. "Больше это вопросы процедурного характера – где и как проголосовать", - пояснила она. Балдовская подчеркнула, что ЦИК и нижестоящие избиркомы старались оперативно реагировать на обращения граждан.
В Белоруссии в воскресенье впервые в единый день голосования прошли выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. В единый день голосования будут избраны 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. Явка избирателей составила 72,98%.
Женщина знакомится с информацией о кандидатах в депутаты Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь. 20 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Процедура выборов в нижнюю палату парламента Белоруссии
Вчера, 02:14
 
БелоруссияПарламентские выборы в Белоруссии — 2024В мире
 
 
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