https://ria.ru/20240225/vybory-1929434922.html

ЦИК Белоруссии ответил на обвинения США в фиктивности выборов

ЦИК Белоруссии ответил на обвинения США в фиктивности выборов - РИА Новости, 25.02.2024

ЦИК Белоруссии ответил на обвинения США в фиктивности выборов

США нужно прекратить примерять на себя роль мирового смотрящего и заняться своими проблемами, заявил глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко в ответ на обвинения... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T22:06

2024-02-25T22:06

2024-02-25T22:09

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сша

белоруссия

вашингтон (штат)

парламентские выборы в белоруссии — 2024

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МИНСК, 25 фев - РИА Новости. США нужно прекратить примерять на себя роль мирового смотрящего и заняться своими проблемами, заявил глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко в ответ на обвинения Вашингтона в фиктивности белорусских выборов. Ранее госдеп США назвал прошедшие выборы депутатов в Белоруссии фиктивными и проведёнными "в атмосфере страха" и без демократических процедур. "Я не знаю, как они из-за океана оценили все, очень странно... Наверное, США хватит примерять на себя роль мирового смотрящего, пусть займутся своими внутренними проблемами", - сказал Карпенко на пресс-конференции в воскресенье, комментируя заявления американского госдепа. Он подчеркнул, что много вопросов к выборам в самих США, в том числе к последним президентским.

https://ria.ru/20240220/belorussiya-1928532654.html

https://ria.ru/20240225/vybory-1929426342.html

сша

белоруссия

вашингтон (штат)

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Глава ЦИК Белоруссии о заявлении госдепа США про "фиктивность" прошедших выборов Глава ЦИК Белоруссии о заявлении госдепа США про "фиктивность" прошедших выборов 2024-02-25T22:06 true PT0M49S

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в мире, сша, белоруссия, вашингтон (штат), парламентские выборы в белоруссии — 2024