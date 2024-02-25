https://ria.ru/20240225/vybory-1929434922.html
ЦИК Белоруссии ответил на обвинения США в фиктивности выборов
ЦИК Белоруссии ответил на обвинения США в фиктивности выборов - РИА Новости, 25.02.2024
ЦИК Белоруссии ответил на обвинения США в фиктивности выборов
США нужно прекратить примерять на себя роль мирового смотрящего и заняться своими проблемами, заявил глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко в ответ на обвинения... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T22:06
2024-02-25T22:06
2024-02-25T22:09
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МИНСК, 25 фев - РИА Новости. США нужно прекратить примерять на себя роль мирового смотрящего и заняться своими проблемами, заявил глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко в ответ на обвинения Вашингтона в фиктивности белорусских выборов. Ранее госдеп США назвал прошедшие выборы депутатов в Белоруссии фиктивными и проведёнными "в атмосфере страха" и без демократических процедур. "Я не знаю, как они из-за океана оценили все, очень странно... Наверное, США хватит примерять на себя роль мирового смотрящего, пусть займутся своими внутренними проблемами", - сказал Карпенко на пресс-конференции в воскресенье, комментируя заявления американского госдепа. Он подчеркнул, что много вопросов к выборам в самих США, в том числе к последним президентским.
https://ria.ru/20240220/belorussiya-1928532654.html
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Глава ЦИК Белоруссии о заявлении госдепа США про "фиктивность" прошедших выборов
Глава ЦИК Белоруссии о заявлении госдепа США про "фиктивность" прошедших выборов
2024-02-25T22:06
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в мире, сша, белоруссия, вашингтон (штат), парламентские выборы в белоруссии — 2024
В мире, США, Белоруссия, Вашингтон (штат), Парламентские выборы в Белоруссии — 2024
ЦИК Белоруссии ответил на обвинения США в фиктивности выборов
ЦИК Белоруссии призвал США заняться своими проблемами из-за обвинений по выборам
МИНСК, 25 фев - РИА Новости. США нужно прекратить примерять на себя роль мирового смотрящего и заняться своими проблемами, заявил глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко в ответ на обвинения Вашингтона в фиктивности белорусских выборов.
Ранее госдеп США назвал прошедшие выборы депутатов в Белоруссии фиктивными и проведёнными "в атмосфере страха" и без демократических процедур.
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"Я не знаю, как они из-за океана оценили все, очень странно... Наверное, США хватит примерять на себя роль мирового смотрящего, пусть займутся своими внутренними проблемами", - сказал Карпенко на пресс-конференции в воскресенье, комментируя заявления американского госдепа.
Он подчеркнул, что много вопросов к выборам в самих США, в том числе к последним президентским.
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