https://ria.ru/20240225/vybory-1929433031.html

В ЦИК Белоруссии рассказали, как проходят голосование

В ЦИК Белоруссии рассказали, как проходят голосование - РИА Новости, 25.02.2024

В ЦИК Белоруссии рассказали, как проходят голосование

Голосование в Белоруссии проходит в спокойной обстановке, сообщила секретарь ЦИК Елена Балдовская. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T17:55

2024-02-25T17:55

2024-02-25T21:48

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минск

парламентские выборы в белоруссии — 2024

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МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Голосование в Белоруссии проходит в спокойной обстановке, сообщила секретарь ЦИК Елена Балдовская. "Выборы проходят в спокойной стандартной обстановке… Все в штатном режиме", - заявила Балдовская на брифинге, отвечая на вопрос журналистов. Она добавила, что на специальном участке в Минске, организованном для белорусов, постоянно проживающих за рубежом, проголосовали шесть человек. В Белоруссии впервые в единый день голосования проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в нижней палате парламента претендуют 263 кандидата, местных советах – 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии.

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в мире, белоруссия, минск, парламентские выборы в белоруссии — 2024