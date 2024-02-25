Рейтинг@Mail.ru
В ЦИК Белоруссии рассказали, как проходят голосование - РИА Новости, 25.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 25.02.2024 (обновлено: 21:48 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/vybory-1929433031.html
В ЦИК Белоруссии рассказали, как проходят голосование
В ЦИК Белоруссии рассказали, как проходят голосование - РИА Новости, 25.02.2024
В ЦИК Белоруссии рассказали, как проходят голосование
Голосование в Белоруссии проходит в спокойной обстановке, сообщила секретарь ЦИК Елена Балдовская. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T17:55
2024-02-25T21:48
в мире
белоруссия
минск
парламентские выборы в белоруссии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929416664_0:582:2604:2047_1920x0_80_0_0_16a350bffcc6ec1695e9c81567dfc8fe.jpg
МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Голосование в Белоруссии проходит в спокойной обстановке, сообщила секретарь ЦИК Елена Балдовская. "Выборы проходят в спокойной стандартной обстановке… Все в штатном режиме", - заявила Балдовская на брифинге, отвечая на вопрос журналистов. Она добавила, что на специальном участке в Минске, организованном для белорусов, постоянно проживающих за рубежом, проголосовали шесть человек. В Белоруссии впервые в единый день голосования проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в нижней палате парламента претендуют 263 кандидата, местных советах – 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии.
https://ria.ru/20240225/vybory-1928919353.html
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929416664_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_ee74b92e97ed8d3544cad1f78399ff65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, минск, парламентские выборы в белоруссии — 2024
В мире, Белоруссия, Минск, Парламентские выборы в Белоруссии — 2024
В ЦИК Белоруссии рассказали, как проходят голосование

Секретарь ЦИК: голосование в Белоруссии проходит в спокойной обстановке

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЛюди голосуют на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов Белоруссии в Единый день голосования на избирательном участке в Минске
Люди голосуют на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов Белоруссии в Единый день голосования на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Люди голосуют на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов Белоруссии в Единый день голосования на избирательном участке в Минске
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Голосование в Белоруссии проходит в спокойной обстановке, сообщила секретарь ЦИК Елена Балдовская.
"Выборы проходят в спокойной стандартной обстановке… Все в штатном режиме", - заявила Балдовская на брифинге, отвечая на вопрос журналистов.
Она добавила, что на специальном участке в Минске, организованном для белорусов, постоянно проживающих за рубежом, проголосовали шесть человек.
В Белоруссии впервые в единый день голосования проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в нижней палате парламента претендуют 263 кандидата, местных советах – 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии.
Женщина знакомится с информацией о кандидатах в депутаты Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь. 20 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Процедура выборов в нижнюю палату парламента Белоруссии
Вчера, 02:14
 
В миреБелоруссияМинскПарламентские выборы в Белоруссии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала