В ЦИК Белоруссии рассказали, как проходят голосование
Секретарь ЦИК: голосование в Белоруссии проходит в спокойной обстановке
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЛюди голосуют на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов Белоруссии в Единый день голосования на избирательном участке в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Люди голосуют на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов Белоруссии в Единый день голосования на избирательном участке в Минске
МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Голосование в Белоруссии проходит в спокойной обстановке, сообщила секретарь ЦИК Елена Балдовская.
"Выборы проходят в спокойной стандартной обстановке… Все в штатном режиме", - заявила Балдовская на брифинге, отвечая на вопрос журналистов.
Она добавила, что на специальном участке в Минске, организованном для белорусов, постоянно проживающих за рубежом, проголосовали шесть человек.
В Белоруссии впервые в единый день голосования проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в нижней палате парламента претендуют 263 кандидата, местных советах – 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии.