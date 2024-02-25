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Член делегации Госдумы рассказал, как прошли выборы в Белоруссии - РИА Новости, 25.02.2024
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20:30 25.02.2024 (обновлено: 20:37 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/vybory-1929426342.html
Член делегации Госдумы рассказал, как прошли выборы в Белоруссии
Член делегации Госдумы рассказал, как прошли выборы в Белоруссии - РИА Новости, 25.02.2024
Член делегации Госдумы рассказал, как прошли выборы в Белоруссии
Выборы в Белоруссии прошли в рамках национального законодательства, нарушений, влияющих на результат, замечено не было, рассказал РИА Новости по телефону из... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T20:30
2024-02-25T20:37
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госдума рф
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Выборы в Белоруссии прошли в рамках национального законодательства, нарушений, влияющих на результат, замечено не было, рассказал РИА Новости по телефону из Минска входящий в делегацию Госдумы депутат Артем Туров.В единый день голосования граждане Белоруссии должны были избрать 12,514 тысячи депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента сроком на пять лет. На депутатские места в нижней палате парламента претендовали 263 кандидата, местных советах - 18,8 тысячи. Своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии."Можно отметить, что процесс прошел в рамках национального законодательства, нами не замечены какие-либо нарушения, либо процессы, которые могли повлиять на ход голосования или на его результаты. Все открыто, доступно, с достаточно высокой явкой", - сказал Туров.Также депутат отметил, что на участках присутствовало большое количество национальных наблюдателей. По его словам, они также фиксируют, что выборы прошли на высоком уровне и с достаточно высокой активностью избирателей.
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белоруссия, госдума рф, парламентские выборы в белоруссии — 2024, минск, артем туров, в мире
Белоруссия, Госдума РФ, Парламентские выборы в Белоруссии — 2024, Минск, Артем Туров, В мире
Член делегации Госдумы рассказал, как прошли выборы в Белоруссии

Депутат ГД Туров: выборы в Белоруссии прошли согласно законодательству

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в Белоруссии
Единый день голосования в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
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Единый день голосования в Белоруссии
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Выборы в Белоруссии прошли в рамках национального законодательства, нарушений, влияющих на результат, замечено не было, рассказал РИА Новости по телефону из Минска входящий в делегацию Госдумы депутат Артем Туров.
В единый день голосования граждане Белоруссии должны были избрать 12,514 тысячи депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента сроком на пять лет. На депутатские места в нижней палате парламента претендовали 263 кандидата, местных советах - 18,8 тысячи. Своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии.
"Можно отметить, что процесс прошел в рамках национального законодательства, нами не замечены какие-либо нарушения, либо процессы, которые могли повлиять на ход голосования или на его результаты. Все открыто, доступно, с достаточно высокой явкой", - сказал Туров.
Также депутат отметил, что на участках присутствовало большое количество национальных наблюдателей. По его словам, они также фиксируют, что выборы прошли на высоком уровне и с достаточно высокой активностью избирателей.
Женщина знакомится с информацией о кандидатах в депутаты Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь. 20 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Процедура выборов в нижнюю палату парламента Белоруссии
Вчера, 02:14
 
БелоруссияГосдума РФПарламентские выборы в Белоруссии — 2024МинскАртем ТуровВ мире
 
 
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