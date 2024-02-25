https://ria.ru/20240225/vybory-1929423641.html

В Белоруссии завершилось голосование на выборах депутатов

В Белоруссии завершилось голосование на выборах депутатов - РИА Новости, 25.02.2024

В Белоруссии завершилось голосование на выборах депутатов

В Белоруссии завершилось голосование на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T20:03

2024-02-25T20:03

2024-02-25T21:58

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парламентские выборы в белоруссии — 2024

игорь карпенко

минск

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МИНСК, 25 фев — РИА Новости. В Белоруссии завершилось голосование на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов, передает корреспондент РИА Новости. С 08:00 до 20:00 мск по всей стране работали 5411 избирательных участков. Явка к их закрытию составила 72,98 процента, сообщил глава ЦИК республики Игорь Карпенко.Входящий в делегацию Госдумы депутат Артем Туров отметил, что выборы в Белоруссии прошли в рамках национального законодательства, никаких нарушений, влияющих на результат, замечено не было.Сегодня в республике впервые проходит единый день голосования. По его итогам планируется избрать 12,5 тысячи депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента. Своих представителей выдвинули все четыре зарегистрированные в республике партии.Кроме того, как заявил Карпенко, в выборах принял участие 21 гражданин России: 15 из них баллотировались в районные советы, шесть — в сельские.Новшеством этой кампании стало решение не открывать избирательные участки за рубежом. Граждане, проживающие за границей, могли проголосовать, приехав в Минск.Всего в списках избирателей — порядка 6,9 миллиона человек, в том числе более 95 тысяч постоянно проживающих в республике россиян.

https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929359896.html

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