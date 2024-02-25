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В Белоруссии завершилось голосование на выборах депутатов - РИА Новости, 25.02.2024
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20:03 25.02.2024 (обновлено: 21:58 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/vybory-1929423641.html
В Белоруссии завершилось голосование на выборах депутатов
В Белоруссии завершилось голосование на выборах депутатов - РИА Новости, 25.02.2024
В Белоруссии завершилось голосование на выборах депутатов
В Белоруссии завершилось голосование на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T20:03
2024-02-25T21:58
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россия
парламентские выборы в белоруссии — 2024
игорь карпенко
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МИНСК, 25 фев — РИА Новости. В Белоруссии завершилось голосование на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов, передает корреспондент РИА Новости. С 08:00 до 20:00 мск по всей стране работали 5411 избирательных участков. Явка к их закрытию составила 72,98 процента, сообщил глава ЦИК республики Игорь Карпенко.Входящий в делегацию Госдумы депутат Артем Туров отметил, что выборы в Белоруссии прошли в рамках национального законодательства, никаких нарушений, влияющих на результат, замечено не было.Сегодня в республике впервые проходит единый день голосования. По его итогам планируется избрать 12,5 тысячи депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента. Своих представителей выдвинули все четыре зарегистрированные в республике партии.Кроме того, как заявил Карпенко, в выборах принял участие 21 гражданин России: 15 из них баллотировались в районные советы, шесть — в сельские.Новшеством этой кампании стало решение не открывать избирательные участки за рубежом. Граждане, проживающие за границей, могли проголосовать, приехав в Минск.Всего в списках избирателей — порядка 6,9 миллиона человек, в том числе более 95 тысяч постоянно проживающих в республике россиян.
https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929359896.html
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в мире, белоруссия, россия, парламентские выборы в белоруссии — 2024, игорь карпенко, минск
В мире, Белоруссия, Россия, Парламентские выборы в Белоруссии — 2024, Игорь Карпенко, Минск
В Белоруссии завершилось голосование на выборах депутатов

В Белоруссии закончилось голосование на выборах в нижнюю палату парламента

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов Белоруссии на избирательном участке в Минске
Женщина голосует на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Женщина голосует на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов Белоруссии на избирательном участке в Минске
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МИНСК, 25 фев — РИА Новости. В Белоруссии завершилось голосование на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов, передает корреспондент РИА Новости.
С 08:00 до 20:00 мск по всей стране работали 5411 избирательных участков. Явка к их закрытию составила 72,98 процента, сообщил глава ЦИК республики Игорь Карпенко.
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Женщина голосует на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов Белоруссии в единый день голосования на избирательном участке в Минске

Женщина голосует на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов Белоруссии на избирательном участке в Минске

Женщина голосует на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов Белоруссии в единый день голосования на избирательном участке в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко
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Горожане у агитационного предвыборного баннера в единый день голосования на улице в Минске

Горожане у агитационного предвыборного баннера в Единый день голосования на улице в Минске

Горожане у агитационного предвыборного баннера в единый день голосования на улице в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко
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2 из 3
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Женщина знакомится с информацией о кандидатах в депутаты палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь во время досрочного голосования на избирательном участке № 478 в Минске

Женщина знакомится с информацией о кандидатах в депутаты Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь. 20 февраля 2024

Женщина знакомится с информацией о кандидатах в депутаты палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь во время досрочного голосования на избирательном участке № 478 в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко
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3 из 3

Женщина голосует на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов Белоруссии в единый день голосования на избирательном участке в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко
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1 из 3

Горожане у агитационного предвыборного баннера в единый день голосования на улице в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко
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2 из 3

Женщина знакомится с информацией о кандидатах в депутаты палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь во время досрочного голосования на избирательном участке № 478 в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
3 из 3
Входящий в делегацию Госдумы депутат Артем Туров отметил, что выборы в Белоруссии прошли в рамках национального законодательства, никаких нарушений, влияющих на результат, замечено не было.
Сегодня в республике впервые проходит единый день голосования. По его итогам планируется избрать 12,5 тысячи депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента. Своих представителей выдвинули все четыре зарегистрированные в республике партии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Лукашенко объявил о намерении участвовать в выборах в 2025 году
Вчера, 11:32
Кроме того, как заявил Карпенко, в выборах принял участие 21 гражданин России: 15 из них баллотировались в районные советы, шесть — в сельские.

Согласно местному законодательству, россияне не имеют права баллотироваться в национальный парламент Белоруссии, но могут избираться в местные советы.

Новшеством этой кампании стало решение не открывать избирательные участки за рубежом. Граждане, проживающие за границей, могли проголосовать, приехав в Минск.
Всего в списках избирателей — порядка 6,9 миллиона человек, в том числе более 95 тысяч постоянно проживающих в республике россиян.
Женщина голосует на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Процедура выборов в нижнюю палату парламента Белоруссии
Вчера, 02:14
 
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