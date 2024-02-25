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В Белоруссии рассказали о россиянах среди кандидатов на районных выборах

В Белоруссии рассказали о россиянах среди кандидатов на районных выборах - РИА Новости, 25.02.2024

В Белоруссии рассказали о россиянах среди кандидатов на районных выборах

В выборах в районные и сельские советы Белоруссии в качестве кандидатов участвует 21 гражданин России, сообщил председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T19:36

2024-02-25T19:36

2024-02-25T19:36

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россия

игорь карпенко

парламентские выборы в белоруссии — 2024

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МИНСК, 25 фев — РИА Новости. В выборах в районные и сельские советы Белоруссии в качестве кандидатов участвует 21 гражданин России, сообщил председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко. "Относительно граждан РФ. Кандидатов в депутаты - 21. Пятнадцать из них баллотируются в районные советы, шесть - в сельские советы", - заявил Карпенко на брифинге. Граждане России, согласно местному законодательству, не имеют право баллотироваться в национальный парламент Белоруссии, однако имеют право баллотироваться в местные советы. В Белоруссии впервые в единый день голосования проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в нижней палате парламента претендуют 263 кандидата, местных советах – 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии.

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в мире, белоруссия, россия, игорь карпенко, парламентские выборы в белоруссии — 2024