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В Белоруссии рассказали о россиянах среди кандидатов на районных выборах
В Белоруссии рассказали о россиянах среди кандидатов на районных выборах - РИА Новости, 25.02.2024
В Белоруссии рассказали о россиянах среди кандидатов на районных выборах
В выборах в районные и сельские советы Белоруссии в качестве кандидатов участвует 21 гражданин России, сообщил председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T19:36
2024-02-25T19:36
2024-02-25T19:36
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россия
игорь карпенко
парламентские выборы в белоруссии — 2024
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МИНСК, 25 фев — РИА Новости. В выборах в районные и сельские советы Белоруссии в качестве кандидатов участвует 21 гражданин России, сообщил председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко. "Относительно граждан РФ. Кандидатов в депутаты - 21. Пятнадцать из них баллотируются в районные советы, шесть - в сельские советы", - заявил Карпенко на брифинге. Граждане России, согласно местному законодательству, не имеют право баллотироваться в национальный парламент Белоруссии, однако имеют право баллотироваться в местные советы. В Белоруссии впервые в единый день голосования проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в нижней палате парламента претендуют 263 кандидата, местных советах – 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии.
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в мире, белоруссия, россия, игорь карпенко, парламентские выборы в белоруссии — 2024
В мире, Белоруссия, Россия, Игорь Карпенко, Парламентские выборы в Белоруссии — 2024
В Белоруссии рассказали о россиянах среди кандидатов на районных выборах
Глава ЦИК: 21 гражданин из РФ участвует на парламентских выборах
МИНСК, 25 фев — РИА Новости. В выборах в районные и сельские советы Белоруссии в качестве кандидатов участвует 21 гражданин России, сообщил председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко.
"Относительно граждан РФ. Кандидатов в депутаты - 21. Пятнадцать из них баллотируются в районные советы, шесть - в сельские советы", - заявил Карпенко на брифинге.
Граждане России, согласно местному законодательству, не имеют право баллотироваться в национальный парламент Белоруссии, однако имеют право баллотироваться в местные советы.
В Белоруссии впервые в единый день голосования проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в нижней палате парламента претендуют 263 кандидата, местных советах – 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии.
Процедура выборов в нижнюю палату парламента Белоруссии