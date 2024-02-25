https://ria.ru/20240225/vybory-1929415927.html

Явка на парламентских выборах в Белоруссии превысила 70 процентов

Явка на парламентских выборах в Белоруссии превысила 70 процентов - РИА Новости, 25.02.2024

Явка на парламентских выборах в Белоруссии превысила 70 процентов

Явка на парламентских выборах в Белоруссии составила 70,29 процента, сообщил председатель ЦИК страны Игорь Карпенко на брифинге. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T19:04

2024-02-25T19:04

2024-02-25T19:29

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парламентские выборы в белоруссии — 2024

в мире

игорь карпенко

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МИНСК, 25 фев — РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Белоруссии составила 70,29 процента, сообщил председатель ЦИК страны Игорь Карпенко на брифинге. "Явка по республике составила на 18 часов 70,29 процента", — заявил он.Как уточнил Карпенко, в выборах депутатов принимает участие 21 гражданин России: 15 из них баллотируются в районные советы, шесть — в сельские.Сегодня в Белоруссии впервые проходит единый день голосования. Планируется избрать 12,5 тысячи депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента. Своих представителей выдвинули все четыре зарегистрированные в республике партии.По всей стране работают 5411 избирательных участков, они открылись в 08:00 и закроются в 20:00 мск. При этом у граждан есть возможность проголосовать на дому по состоянию здоровья и другим уважительным причинам.Избиратели получают один бюллетень для выборов депутата нижней палаты парламента и от одного до трех — для избрания кандидатов в местные советы (областной, базовый и первичный уровни).Новшеством этой кампании стало решение не открывать участки за рубежом. Граждане, проживающие за границей, могут проголосовать, приехав в Минск.Всего в списках избирателей — порядка 6,9 миллиона человек, в том числе более 95 тысяч постоянно проживающих в республике россиян.

https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929359896.html

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белоруссия, парламентские выборы в белоруссии — 2024, в мире, игорь карпенко, россия