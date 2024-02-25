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Явка на парламентских выборах в Белоруссии превысила 70 процентов - РИА Новости, 25.02.2024
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19:04 25.02.2024 (обновлено: 19:29 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/vybory-1929415927.html
Явка на парламентских выборах в Белоруссии превысила 70 процентов
Явка на парламентских выборах в Белоруссии превысила 70 процентов - РИА Новости, 25.02.2024
Явка на парламентских выборах в Белоруссии превысила 70 процентов
Явка на парламентских выборах в Белоруссии составила 70,29 процента, сообщил председатель ЦИК страны Игорь Карпенко на брифинге. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T19:04
2024-02-25T19:29
белоруссия
парламентские выборы в белоруссии — 2024
в мире
игорь карпенко
россия
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МИНСК, 25 фев — РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Белоруссии составила 70,29 процента, сообщил председатель ЦИК страны Игорь Карпенко на брифинге. "Явка по республике составила на 18 часов 70,29 процента", — заявил он.Как уточнил Карпенко, в выборах депутатов принимает участие 21 гражданин России: 15 из них баллотируются в районные советы, шесть — в сельские.Сегодня в Белоруссии впервые проходит единый день голосования. Планируется избрать 12,5 тысячи депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента. Своих представителей выдвинули все четыре зарегистрированные в республике партии.По всей стране работают 5411 избирательных участков, они открылись в 08:00 и закроются в 20:00 мск. При этом у граждан есть возможность проголосовать на дому по состоянию здоровья и другим уважительным причинам.Избиратели получают один бюллетень для выборов депутата нижней палаты парламента и от одного до трех — для избрания кандидатов в местные советы (областной, базовый и первичный уровни).Новшеством этой кампании стало решение не открывать участки за рубежом. Граждане, проживающие за границей, могут проголосовать, приехав в Минск.Всего в списках избирателей — порядка 6,9 миллиона человек, в том числе более 95 тысяч постоянно проживающих в республике россиян.
https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929359896.html
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белоруссия, парламентские выборы в белоруссии — 2024, в мире, игорь карпенко, россия
Белоруссия, Парламентские выборы в Белоруссии — 2024, В мире, Игорь Карпенко, Россия
Явка на парламентских выборах в Белоруссии превысила 70 процентов

Председатель ЦИК Белоруссии Карпенко: явка на выборах депутатов составила 70,29%

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в Белоруссии
Единый день голосования в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
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Единый день голосования в Белоруссии
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МИНСК, 25 фев — РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Белоруссии составила 70,29 процента, сообщил председатель ЦИК страны Игорь Карпенко на брифинге.
"Явка по республике составила на 18 часов 70,29 процента", — заявил он.
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЛюди голосуют на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов Белоруссии в Единый день голосования на избирательном участке в Минске.
Люди голосуют на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов Белоруссии в Единый день голосования на избирательном участке в Минске
Люди голосуют на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов Белоруссии в Единый день голосования на избирательном участке в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
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1 из 3
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГорожане у агитационного предвыборного баннера в Единый день голосования на улице в Минске.
Горожане у агитационного предвыборного баннера в Единый день голосования на улице в Минске
Горожане у агитационного предвыборного баннера в Единый день голосования на улице в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
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2 из 3
© Фото : РИА НовостиЕдиный день голосования в Минске, Белоруссия
Избирательный участок в единый день голосования в Минске, Белоруссия
Единый день голосования в Минске, Белоруссия
© Фото : РИА Новости
3 из 3
Люди голосуют на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов Белоруссии в Единый день голосования на избирательном участке в Минске.
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Горожане у агитационного предвыборного баннера в Единый день голосования на улице в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
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2 из 3
Единый день голосования в Минске, Белоруссия
© Фото : РИА Новости
3 из 3
Как уточнил Карпенко, в выборах депутатов принимает участие 21 гражданин России: 15 из них баллотируются в районные советы, шесть — в сельские.

Согласно местному законодательству, россияне не имеют право баллотироваться в национальный парламент Белоруссии, но могут избираться в местные советы.

Сегодня в Белоруссии впервые проходит единый день голосования. Планируется избрать 12,5 тысячи депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента. Своих представителей выдвинули все четыре зарегистрированные в республике партии.
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По всей стране работают 5411 избирательных участков, они открылись в 08:00 и закроются в 20:00 мск. При этом у граждан есть возможность проголосовать на дому по состоянию здоровья и другим уважительным причинам.
Избиратели получают один бюллетень для выборов депутата нижней палаты парламента и от одного до трех — для избрания кандидатов в местные советы (областной, базовый и первичный уровни).
Новшеством этой кампании стало решение не открывать участки за рубежом. Граждане, проживающие за границей, могут проголосовать, приехав в Минск.
Всего в списках избирателей — порядка 6,9 миллиона человек, в том числе более 95 тысяч постоянно проживающих в республике россиян.
Женщина знакомится с информацией о кандидатах в депутаты Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь. 20 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
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