Явка на парламентских выборах в Белоруссии превысила 65 процентов

МИНСК, 25 фев — РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Белоруссии составила 65,4 процента, сообщила секретарь ЦИК республики Елена Балдовская."Процент явки на 16:00 по стране составил 65,4", — сказала она.Уточняется, что в Могилевской области этот показатель превысил 71 процент, в Гомельской — 70, в Брестской — 69, в Гродненской — 64, в Витебской — 67, в Минской — 64 и в самой столице — 54.Сегодня в Белоруссии впервые проходит единый день голосования. Планируется избрать 12,5 тысячи депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента. Своих представителей выдвинули все четыре зарегистрированные в республике партии.По всей стране работают 5411 избирательных участков, они открылись в 08:00 и закроются в 20:00 мск. При этом у граждан есть возможность проголосовать на дому по состоянию здоровья и другим уважительным причинам. Избиратели получают один бюллетень для выборов депутата нижней палаты парламента и от одного до трех — для избрания кандидатов в местные советы (областной, базовый и первичный уровни).Новшеством этой кампании стало решение не открывать участки за рубежом. Граждане, проживающие за границей, могут проголосовать, приехав в Минск.Всего в списках избирателей — порядка 6,9 миллиона человек, в том числе более 95 тысяч постоянно проживающих в республике россиян.
Уточняется, что в Могилевской области этот показатель превысил 71 процент, в Гомельской — 70, в Брестской — 69, в Гродненской — 64, в Витебской — 67, в Минской — 64 и в самой столице — 54.
Сегодня в Белоруссии впервые проходит единый день голосования. Планируется избрать 12,5 тысячи депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента. Своих представителей выдвинули все четыре зарегистрированные в республике партии.
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По всей стране работают 5411 избирательных участков, они открылись в 08:00 и закроются в 20:00 мск. При этом у граждан есть возможность проголосовать на дому по состоянию здоровья и другим уважительным причинам.
Избиратели получают один бюллетень для выборов депутата нижней палаты парламента и от одного до трех — для избрания кандидатов в местные советы (областной, базовый и первичный уровни).
Новшеством этой кампании стало решение не открывать участки за рубежом. Граждане, проживающие за границей, могут проголосовать, приехав в Минск.
Всего в списках избирателей — порядка 6,9 миллиона человек, в том числе более 95 тысяч постоянно проживающих в республике россиян.
Процедура выборов в нижнюю палату парламента Белоруссии
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