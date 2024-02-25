https://ria.ru/20240225/vybory-1929403224.html

Явка на парламентских выборах в Белоруссии превысила 65 процентов

Явка на парламентских выборах в Белоруссии превысила 65 процентов - РИА Новости, 25.02.2024

Явка на парламентских выборах в Белоруссии превысила 65 процентов

Явка на парламентских выборах в Белоруссии составила 65,4 процента, сообщила секретарь ЦИК республики Елена Балдовская. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T17:10

2024-02-25T17:10

2024-02-25T18:28

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парламентские выборы в белоруссии — 2024

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МИНСК, 25 фев — РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Белоруссии составила 65,4 процента, сообщила секретарь ЦИК республики Елена Балдовская."Процент явки на 16:00 по стране составил 65,4", — сказала она.Уточняется, что в Могилевской области этот показатель превысил 71 процент, в Гомельской — 70, в Брестской — 69, в Гродненской — 64, в Витебской — 67, в Минской — 64 и в самой столице — 54.Сегодня в Белоруссии впервые проходит единый день голосования. Планируется избрать 12,5 тысячи депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента. Своих представителей выдвинули все четыре зарегистрированные в республике партии.По всей стране работают 5411 избирательных участков, они открылись в 08:00 и закроются в 20:00 мск. При этом у граждан есть возможность проголосовать на дому по состоянию здоровья и другим уважительным причинам. Избиратели получают один бюллетень для выборов депутата нижней палаты парламента и от одного до трех — для избрания кандидатов в местные советы (областной, базовый и первичный уровни).Новшеством этой кампании стало решение не открывать участки за рубежом. Граждане, проживающие за границей, могут проголосовать, приехав в Минск.Всего в списках избирателей — порядка 6,9 миллиона человек, в том числе более 95 тысяч постоянно проживающих в республике россиян.

https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929359896.html

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в мире, белоруссия, минск, парламентские выборы в белоруссии — 2024