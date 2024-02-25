https://ria.ru/20240225/vybory-1929401786.html

Туров: западные СМИ не скупятся на фейки о выборах в Беларуси

Туров: западные СМИ не скупятся на фейки о выборах в Беларуси - РИА Новости, 25.02.2024

Туров: западные СМИ не скупятся на фейки о выборах в Беларуси

Коллективный Запад не заинтересован в укреплении Союза Беларуси и России, сообщил депутат Государственной Думы Российской Федерации Артем Туров в интервью... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T16:57

2024-02-25T16:57

2024-02-25T16:57

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артем туров

парламентские выборы в белоруссии — 2024

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Коллективный Запад не заинтересован в укреплении Союза Беларуси и России, сообщил депутат Государственной Думы Российской Федерации Артем Туров в интервью Sputnik Беларусь. По словам Турова, он как наблюдатель посетил достаточное большое количество избирательных участков. Он отметил, что голосовать приходят целыми семьями с детьми. "Да, работают ярмарки, музыкальные коллективы есть практически на каждом участке. Создается атмосфера праздника. Люди идут проголосовать и, конечно, участвуют в культурной программе. Это на самом деле тоже очень здорово. Когда на участки идут уже взрослые избиратели, ведут с собой детей, так и закладывается вот эта демократическая избирательная культура, гражданственность формируется именно с малых лет, когда это закладывается через детей", – поделился впечатлениями депутат. Вместе с тем он отметил, что спокойные выборы не устраивают коллективный Запад. Западные СМИ не скупятся на фейки в отношении выборов в Беларуси. Туров выразил мнение, что это часть гибридной войны, которая развязана в отношении Беларуси и России. "Когда выборы проходят в европейских странах, то, например, анкета избирателя включает в себя 3-4 вопроса. Когда выборы проходят у нас на постсоветском пространстве, то там уже больше 60 вопросов, которые рассматривают разные направления. Мы задаем вопрос: почему анкеты отличаются, в чем разница, если мы говорим о единых стандартах? Представители Запада говорят о том, что у них уже состоялась демократия, а здесь она какая-то развивающаяся, а потому такие двойные стандарты, двойные подходы", – пояснил Туров. Он выразил мнение, что коллективный Запад всегда и во всем будет критиковать, распространять фейки в отношении наших стран. А все потому что он не заинтересован в укреплении Союзного государства Беларуси и России.

https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929359710.html

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россия, белоруссия, артем туров, парламентские выборы в белоруссии — 2024