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Туров: западные СМИ не скупятся на фейки о выборах в Беларуси
Туров: западные СМИ не скупятся на фейки о выборах в Беларуси - РИА Новости, 25.02.2024
Туров: западные СМИ не скупятся на фейки о выборах в Беларуси
Коллективный Запад не заинтересован в укреплении Союза Беларуси и России, сообщил депутат Государственной Думы Российской Федерации Артем Туров в интервью... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T16:57
2024-02-25T16:57
2024-02-25T16:57
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Коллективный Запад не заинтересован в укреплении Союза Беларуси и России, сообщил депутат Государственной Думы Российской Федерации Артем Туров в интервью Sputnik Беларусь. По словам Турова, он как наблюдатель посетил достаточное большое количество избирательных участков. Он отметил, что голосовать приходят целыми семьями с детьми. "Да, работают ярмарки, музыкальные коллективы есть практически на каждом участке. Создается атмосфера праздника. Люди идут проголосовать и, конечно, участвуют в культурной программе. Это на самом деле тоже очень здорово. Когда на участки идут уже взрослые избиратели, ведут с собой детей, так и закладывается вот эта демократическая избирательная культура, гражданственность формируется именно с малых лет, когда это закладывается через детей", – поделился впечатлениями депутат. Вместе с тем он отметил, что спокойные выборы не устраивают коллективный Запад. Западные СМИ не скупятся на фейки в отношении выборов в Беларуси. Туров выразил мнение, что это часть гибридной войны, которая развязана в отношении Беларуси и России. "Когда выборы проходят в европейских странах, то, например, анкета избирателя включает в себя 3-4 вопроса. Когда выборы проходят у нас на постсоветском пространстве, то там уже больше 60 вопросов, которые рассматривают разные направления. Мы задаем вопрос: почему анкеты отличаются, в чем разница, если мы говорим о единых стандартах? Представители Запада говорят о том, что у них уже состоялась демократия, а здесь она какая-то развивающаяся, а потому такие двойные стандарты, двойные подходы", – пояснил Туров. Он выразил мнение, что коллективный Запад всегда и во всем будет критиковать, распространять фейки в отношении наших стран. А все потому что он не заинтересован в укреплении Союзного государства Беларуси и России.
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россия, белоруссия, артем туров, парламентские выборы в белоруссии — 2024
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Артем Туров, Парламентские выборы в Белоруссии — 2024
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости.
Коллективный Запад не заинтересован в укреплении Союза Беларуси и России, сообщил депутат Государственной Думы Российской Федерации Артем Туров в интервью Sputnik Беларусь
.
По словам Турова, он как наблюдатель посетил достаточное большое количество избирательных участков. Он отметил, что голосовать приходят целыми семьями с детьми.
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"Да, работают ярмарки, музыкальные коллективы есть практически на каждом участке. Создается атмосфера праздника. Люди идут проголосовать и, конечно, участвуют в культурной программе. Это на самом деле тоже очень здорово. Когда на участки идут уже взрослые избиратели, ведут с собой детей, так и закладывается вот эта демократическая избирательная культура, гражданственность формируется именно с малых лет, когда это закладывается через детей", – поделился впечатлениями депутат.
Вместе с тем он отметил, что спокойные выборы не устраивают коллективный Запад. Западные СМИ не скупятся на фейки в отношении выборов в Беларуси
. Туров выразил мнение, что это часть гибридной войны, которая развязана в отношении Беларуси и России.
"Когда выборы проходят в европейских странах, то, например, анкета избирателя включает в себя 3-4 вопроса. Когда выборы проходят у нас на постсоветском пространстве, то там уже больше 60 вопросов, которые рассматривают разные направления. Мы задаем вопрос: почему анкеты отличаются, в чем разница, если мы говорим о единых стандартах? Представители Запада говорят о том, что у них уже состоялась демократия, а здесь она какая-то развивающаяся, а потому такие двойные стандарты, двойные подходы", – пояснил Туров.
Он выразил мнение, что коллективный Запад всегда и во всем будет критиковать, распространять фейки в отношении наших стран. А все потому что он не заинтересован в укреплении Союзного государства Беларуси и России.
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