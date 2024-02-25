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В Госдуме отметили хорошую организацию выборов в Белоруссии - РИА Новости, 25.02.2024
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16:08 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/vybory-1929394681.html
В Госдуме отметили хорошую организацию выборов в Белоруссии
В Госдуме отметили хорошую организацию выборов в Белоруссии - РИА Новости, 25.02.2024
В Госдуме отметили хорошую организацию выборов в Белоруссии
Парламентские выборы в Белоруссии организованы на высоком уровне и проходят в спокойной, праздничной атмосфере, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ, член... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T16:08
2024-02-25T16:08
белоруссия
казбек тайсаев
парламентские выборы в белоруссии — 2024
в мире
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МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Парламентские выборы в Белоруссии организованы на высоком уровне и проходят в спокойной, праздничной атмосфере, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ, член миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Казбек Тайсаев. "Великолепно организованные выборы. Надо отметить работу ЦИК… Они большие молодцы, подготовили грамотных, толковых членов участковых комиссий. Поэтому никаких ни в одном месте не то что замечаний, даже намека на это. Люди идут, голосуют", - сказал Тайсаев. Он обратил внимание на высокую активность избирателей и праздничную атмосферу на участках. "У людей праздник… Обстановка спокойная, нормальная. Люди идут, никто никому не мешает, никого не дергает. Мы более 20 участков посетили - картина везде одна и та же. У всех есть возможности прийти и отдать свой голос за того, кого они хотят", - отметил он. Например, ученики одной из минских гимназий, где расположены сразу три участка, организовали праздничный концерт для своих родителей-избирателей, рассказал Тайсаев. В Белоруссии впервые в единый день голосования проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в нижней палате парламента претендуют 263 кандидата, местных советах – 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии. В списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек, в том числе более 95 тысяч постоянно проживающих в республике граждан РФ, которые могут выбирать депутатов местных советов. Избирательные участки в стране в единый день голосования работают с 8.00 мск до 20.00. Явка на 14.00 составила 59,17%.
https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929360871.html
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белоруссия, казбек тайсаев, парламентские выборы в белоруссии — 2024, в мире
Белоруссия, Казбек Тайсаев, Парламентские выборы в Белоруссии — 2024, В мире
В Госдуме отметили хорошую организацию выборов в Белоруссии

Депутат Госдумы Тайсаев отметил высокий уровень организации выборов в Белоруссии

© Фото : РИА НовостиИзбирательный участок в единый день голосования в Минске, Белоруссия
Избирательный участок в единый день голосования в Минске, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© Фото : РИА Новости
Избирательный участок в единый день голосования в Минске, Белоруссия
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МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Парламентские выборы в Белоруссии организованы на высоком уровне и проходят в спокойной, праздничной атмосфере, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ, член миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Казбек Тайсаев.
"Великолепно организованные выборы. Надо отметить работу ЦИК… Они большие молодцы, подготовили грамотных, толковых членов участковых комиссий. Поэтому никаких ни в одном месте не то что замечаний, даже намека на это. Люди идут, голосуют", - сказал Тайсаев.
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Он обратил внимание на высокую активность избирателей и праздничную атмосферу на участках.
«
"У людей праздник… Обстановка спокойная, нормальная. Люди идут, никто никому не мешает, никого не дергает. Мы более 20 участков посетили - картина везде одна и та же. У всех есть возможности прийти и отдать свой голос за того, кого они хотят", - отметил он. Например, ученики одной из минских гимназий, где расположены сразу три участка, организовали праздничный концерт для своих родителей-избирателей, рассказал Тайсаев.
В Белоруссии впервые в единый день голосования проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в нижней палате парламента претендуют 263 кандидата, местных советах – 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии.
В списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек, в том числе более 95 тысяч постоянно проживающих в республике граждан РФ, которые могут выбирать депутатов местных советов.
Избирательные участки в стране в единый день голосования работают с 8.00 мск до 20.00. Явка на 14.00 составила 59,17%.
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БелоруссияКазбек ТайсаевПарламентские выборы в Белоруссии — 2024В мире
 
 
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