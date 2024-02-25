Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах депутатов в Белоруссии составляет почти 51 процент - РИА Новости, 25.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 25.02.2024 (обновлено: 13:16 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/vybory-1929370729.html
Явка на выборах депутатов в Белоруссии составляет почти 51 процент
Явка на выборах депутатов в Белоруссии составляет почти 51 процент - РИА Новости, 25.02.2024
Явка на выборах депутатов в Белоруссии составляет почти 51 процент
Явка на выборах в Белоруссии к полудню составляет 50,97%, сообщила секретарь белорусского ЦИК Елена Балдовская. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T13:06
2024-02-25T13:16
белоруссия
парламентские выборы в белоруссии — 2024
в мире
минск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929354635_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0945a950cd3efad3c1e3652f9285ebe6.jpg
МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Явка на выборах в Белоруссии к полудню составляет 50,97%, сообщила секретарь белорусского ЦИК Елена Балдовская."На текущий момент мы обладаем следующими цифрами. Общая явка по стране составляет 50,97%, почти 51% в среднем", - сказала Балдовская.Она добавила, что в Могилевской области явка превысила 59%, в Витебской - 51%, в Гродненской - 48%, в Брестской - 53%, в Гомельской-58%, в Минской - 48%, а в городе Минске - 40%.В Белоруссии проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет.В единый день голосования избирательные участки в стране работают с 8.00 мск до 20.00. При этом в Белоруссии есть возможность проголосовать на дому по состоянию здоровья и другим уважительным причинам. О таком желании нужно устно или письменно проинформировать участковую избирательную комиссию до 18.00 25 февраля. Избиратели могут также проголосовать в санаториях, больницах, домах отдыха и других местах временного нахождения.
https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929363402.html
https://ria.ru/20240225/vybory-1928919353.html
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929354635_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e8ba38ec2bae299a6dc9b0e56bed625d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, парламентские выборы в белоруссии — 2024, в мире, минск
Белоруссия, Парламентские выборы в Белоруссии — 2024, В мире, Минск
Явка на выборах депутатов в Белоруссии составляет почти 51 процент

ЦИК: явка на выборах депутатов в Белоруссии составляет 50,97%

© Фото : РИА НовостиИзбирательный участок в единый день голосования в Минске, Белоруссия
Избирательный участок в единый день голосования в Минске, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© Фото : РИА Новости
Избирательный участок в единый день голосования в Минске, Белоруссия
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Явка на выборах в Белоруссии к полудню составляет 50,97%, сообщила секретарь белорусского ЦИК Елена Балдовская.
"На текущий момент мы обладаем следующими цифрами. Общая явка по стране составляет 50,97%, почти 51% в среднем", - сказала Балдовская.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Белоруссию будут "качать" до президентских выборов, предупредил Лукашенко
11:58
Она добавила, что в Могилевской области явка превысила 59%, в Витебской - 51%, в Гродненской - 48%, в Брестской - 53%, в Гомельской-58%, в Минской - 48%, а в городе Минске - 40%.
В Белоруссии проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет.
В единый день голосования избирательные участки в стране работают с 8.00 мск до 20.00. При этом в Белоруссии есть возможность проголосовать на дому по состоянию здоровья и другим уважительным причинам. О таком желании нужно устно или письменно проинформировать участковую избирательную комиссию до 18.00 25 февраля. Избиратели могут также проголосовать в санаториях, больницах, домах отдыха и других местах временного нахождения.
Женщина знакомится с информацией о кандидатах в депутаты Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь. 20 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Процедура выборов в нижнюю палату парламента Белоруссии
02:14
 
БелоруссияПарламентские выборы в Белоруссии — 2024В миреМинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала