https://ria.ru/20240225/vybory-1929370729.html

Явка на выборах депутатов в Белоруссии составляет почти 51 процент

Явка на выборах депутатов в Белоруссии составляет почти 51 процент - РИА Новости, 25.02.2024

Явка на выборах депутатов в Белоруссии составляет почти 51 процент

Явка на выборах в Белоруссии к полудню составляет 50,97%, сообщила секретарь белорусского ЦИК Елена Балдовская. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T13:06

2024-02-25T13:06

2024-02-25T13:16

белоруссия

парламентские выборы в белоруссии — 2024

в мире

минск

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МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Явка на выборах в Белоруссии к полудню составляет 50,97%, сообщила секретарь белорусского ЦИК Елена Балдовская."На текущий момент мы обладаем следующими цифрами. Общая явка по стране составляет 50,97%, почти 51% в среднем", - сказала Балдовская.Она добавила, что в Могилевской области явка превысила 59%, в Витебской - 51%, в Гродненской - 48%, в Брестской - 53%, в Гомельской-58%, в Минской - 48%, а в городе Минске - 40%.В Белоруссии проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет.В единый день голосования избирательные участки в стране работают с 8.00 мск до 20.00. При этом в Белоруссии есть возможность проголосовать на дому по состоянию здоровья и другим уважительным причинам. О таком желании нужно устно или письменно проинформировать участковую избирательную комиссию до 18.00 25 февраля. Избиратели могут также проголосовать в санаториях, больницах, домах отдыха и других местах временного нахождения.

https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929363402.html

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белоруссия, парламентские выборы в белоруссии — 2024, в мире, минск