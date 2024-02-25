https://ria.ru/20240225/vybory-1929358211.html

Лукашенко проголосовал на выборах депутатов в Белоруссии

Лукашенко проголосовал на выборах депутатов в Белоруссии - РИА Новости, 25.02.2024

Лукашенко проголосовал на выборах депутатов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T11:10

2024-02-25T11:10

2024-02-25T12:42

в мире

белоруссия

александр лукашенко

парламентские выборы в белоруссии — 2024

минск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1924006243_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_68f429545575b77125549aafd415df9f.jpg

МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства отдал свой голос на избирательном участке номер 478, расположенном в Минске в Белорусском государственном университете физической культуры. Президент по прибытии на участок подарил букет председателю избирательной комиссии, пообщался с членами комиссии и наблюдателями. На участке аккредитованы 10 национальных наблюдателей, которые в том числе представляют крупные белорусские общественные организации и профсоюзы. После получения бюллетеней для голосования Лукашенко удалился в кабинку для голосования. В бюллетени для голосования на выборах депутатов нижней палаты в этом округе включены три кандидата (от Либерально-демократической партии, от партии "Белая Русь" и беспартийный кандидат), депутатов Минского горсовета - двое кандидатов от "Белой Руси" и один от Коммунистической партии. Определившись с выбором, глава государства вбросил бюллетени в урну для голосования. За процессом наблюдали представители СМИ. С главой государства на участок пришел его младший сын Николай, который впервые проголосовал на выборах.Журналистам президент пояснил, что проголосовал за профессионализм, надежность и преданность народу будущих депутатов.В Белоруссии впервые в единый день голосования проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в нижней палате парламента претендуют 263 кандидата, местных советах – 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии. В списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек, в том числе более 95 тысяч постоянно проживающих в республике граждан РФ, которые могут выбирать депутатов местных советов. Избирательные участки в стране в единый день голосования работают с 8.00 мск до 20.00. Явка на 9.00 составила 43,64%.

https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929344959.html

https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929363402.html

https://ria.ru/20240225/vybory-1928919353.html

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, александр лукашенко, парламентские выборы в белоруссии — 2024, минск