https://ria.ru/20240225/vybory-1929358211.html
Лукашенко проголосовал на выборах депутатов в Белоруссии
Лукашенко проголосовал на выборах депутатов в Белоруссии - РИА Новости, 25.02.2024
Лукашенко проголосовал на выборах депутатов в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T11:10
2024-02-25T11:10
2024-02-25T12:42
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МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства отдал свой голос на избирательном участке номер 478, расположенном в Минске в Белорусском государственном университете физической культуры. Президент по прибытии на участок подарил букет председателю избирательной комиссии, пообщался с членами комиссии и наблюдателями. На участке аккредитованы 10 национальных наблюдателей, которые в том числе представляют крупные белорусские общественные организации и профсоюзы. После получения бюллетеней для голосования Лукашенко удалился в кабинку для голосования. В бюллетени для голосования на выборах депутатов нижней палаты в этом округе включены три кандидата (от Либерально-демократической партии, от партии "Белая Русь" и беспартийный кандидат), депутатов Минского горсовета - двое кандидатов от "Белой Руси" и один от Коммунистической партии. Определившись с выбором, глава государства вбросил бюллетени в урну для голосования. За процессом наблюдали представители СМИ. С главой государства на участок пришел его младший сын Николай, который впервые проголосовал на выборах.Журналистам президент пояснил, что проголосовал за профессионализм, надежность и преданность народу будущих депутатов.В Белоруссии впервые в единый день голосования проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в нижней палате парламента претендуют 263 кандидата, местных советах – 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии. В списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек, в том числе более 95 тысяч постоянно проживающих в республике граждан РФ, которые могут выбирать депутатов местных советов. Избирательные участки в стране в единый день голосования работают с 8.00 мск до 20.00. Явка на 9.00 составила 43,64%.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко, парламентские выборы в белоруссии — 2024, минск
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Парламентские выборы в Белоруссии — 2024, Минск
Лукашенко проголосовал на выборах депутатов в Белоруссии
Лукашенко проголосовал на выборах депутатов нижней палаты в Белоруссии
МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства отдал свой голос на избирательном участке номер 478, расположенном в Минске
в Белорусском государственном университете физической культуры.
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Президент по прибытии на участок подарил букет председателю избирательной комиссии, пообщался с членами комиссии и наблюдателями. На участке аккредитованы 10 национальных наблюдателей, которые в том числе представляют крупные белорусские общественные организации и профсоюзы.
После получения бюллетеней для голосования Лукашенко удалился в кабинку для голосования. В бюллетени для голосования на выборах депутатов нижней палаты в этом округе включены три кандидата (от Либерально-демократической партии, от партии "Белая Русь" и беспартийный кандидат), депутатов Минского горсовета - двое кандидатов от "Белой Руси" и один от Коммунистической партии.
Определившись с выбором, глава государства вбросил бюллетени в урну для голосования. За процессом наблюдали представители СМИ.
С главой государства на участок пришел его младший сын Николай, который впервые проголосовал на выборах.
Белоруссию будут "качать" до президентских выборов, предупредил Лукашенко
Журналистам президент пояснил, что проголосовал за профессионализм, надежность и преданность народу будущих депутатов.
В Белоруссии впервые в единый день голосования проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. На депутатские места в нижней палате парламента претендуют 263 кандидата, местных советах – 18,8 тысячи. В том числе своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии.
В списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек, в том числе более 95 тысяч постоянно проживающих в республике граждан РФ
, которые могут выбирать депутатов местных советов.
Избирательные участки в стране в единый день голосования работают с 8.00 мск до 20.00. Явка на 9.00 составила 43,64%.
Процедура выборов в нижнюю палату парламента Белоруссии