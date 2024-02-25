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Явка на парламентских выборах в Белоруссии составляет 43,64 процента - РИА Новости, 25.02.2024
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10:08 25.02.2024 (обновлено: 10:17 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/vybory-1929351529.html
Явка на парламентских выборах в Белоруссии составляет 43,64 процента
Явка на парламентских выборах в Белоруссии составляет 43,64 процента - РИА Новости, 25.02.2024
Явка на парламентских выборах в Белоруссии составляет 43,64 процента
Явка на 9.00 мск на парламентских выборах в Белоруссии составила 43,64%, сообщил глава ЦИК республики Игорь Карпенко. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T10:08
2024-02-25T10:17
белоруссия
парламентские выборы в белоруссии — 2024
в мире
игорь карпенко
минская область
брестская область
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МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Явка на 9.00 мск на парламентских выборах в Белоруссии составила 43,64%, сообщил глава ЦИК республики Игорь Карпенко."У нас есть первые сведения на 9 часов утра. Явка составила 43,64%", - сказал Карпенко на пресс-конференции в воскресенье.Он уточнил, что в Могилевской области число проголосовавших составило более 54%, в Витебской - более 43%, в Гродненской - более 40%, в Брестской области - более 46%, в Гомельской - более 51%, в Минской области - более 42% и в Минске - более 31%.В Белоруссии проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет.В единый день голосования избирательные участки в стране работают с 8.00 мск до 20.00. При этом в Белоруссии есть возможность проголосовать на дому по состоянию здоровья и другим уважительным причинам. О таком желании нужно устно или письменно проинформировать участковую избирательную комиссию до 18.00 25 февраля. Избиратели могут также проголосовать в санаториях, больницах, домах отдыха и других местах временного нахождения.
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белоруссия, парламентские выборы в белоруссии — 2024, в мире, игорь карпенко, минская область, брестская область
Белоруссия, Парламентские выборы в Белоруссии — 2024, В мире, Игорь Карпенко, Минская область, Брестская область
Явка на парламентских выборах в Белоруссии составляет 43,64 процента

Глава ЦИК Карпенко: явка на парламентских выборах в Белоруссии составляет 43,64%

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МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Явка на 9.00 мск на парламентских выборах в Белоруссии составила 43,64%, сообщил глава ЦИК республики Игорь Карпенко.
"У нас есть первые сведения на 9 часов утра. Явка составила 43,64%", - сказал Карпенко на пресс-конференции в воскресенье.
Он уточнил, что в Могилевской области число проголосовавших составило более 54%, в Витебской - более 43%, в Гродненской - более 40%, в Брестской области - более 46%, в Гомельской - более 51%, в Минской области - более 42% и в Минске - более 31%.
В Белоруссии проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет.
В единый день голосования избирательные участки в стране работают с 8.00 мск до 20.00. При этом в Белоруссии есть возможность проголосовать на дому по состоянию здоровья и другим уважительным причинам. О таком желании нужно устно или письменно проинформировать участковую избирательную комиссию до 18.00 25 февраля. Избиратели могут также проголосовать в санаториях, больницах, домах отдыха и других местах временного нахождения.
Женщина знакомится с информацией о кандидатах в депутаты Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь. 20 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Процедура выборов в нижнюю палату парламента Белоруссии
02:14
 
БелоруссияПарламентские выборы в Белоруссии — 2024В миреИгорь КарпенкоМинская областьБрестская область
 
 
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