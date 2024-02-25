https://ria.ru/20240225/vybory-1929351529.html
Явка на парламентских выборах в Белоруссии составляет 43,64 процента
Явка на парламентских выборах в Белоруссии составляет 43,64 процента - РИА Новости, 25.02.2024
Явка на парламентских выборах в Белоруссии составляет 43,64 процента
Явка на 9.00 мск на парламентских выборах в Белоруссии составила 43,64%, сообщил глава ЦИК республики Игорь Карпенко. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T10:08
2024-02-25T10:08
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МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Явка на 9.00 мск на парламентских выборах в Белоруссии составила 43,64%, сообщил глава ЦИК республики Игорь Карпенко."У нас есть первые сведения на 9 часов утра. Явка составила 43,64%", - сказал Карпенко на пресс-конференции в воскресенье.Он уточнил, что в Могилевской области число проголосовавших составило более 54%, в Витебской - более 43%, в Гродненской - более 40%, в Брестской области - более 46%, в Гомельской - более 51%, в Минской области - более 42% и в Минске - более 31%.В Белоруссии проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет.В единый день голосования избирательные участки в стране работают с 8.00 мск до 20.00. При этом в Белоруссии есть возможность проголосовать на дому по состоянию здоровья и другим уважительным причинам. О таком желании нужно устно или письменно проинформировать участковую избирательную комиссию до 18.00 25 февраля. Избиратели могут также проголосовать в санаториях, больницах, домах отдыха и других местах временного нахождения.
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белоруссия, парламентские выборы в белоруссии — 2024, в мире, игорь карпенко, минская область, брестская область
Белоруссия, Парламентские выборы в Белоруссии — 2024, В мире, Игорь Карпенко, Минская область, Брестская область
Явка на парламентских выборах в Белоруссии составляет 43,64 процента
Глава ЦИК Карпенко: явка на парламентских выборах в Белоруссии составляет 43,64%
МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Явка на 9.00 мск на парламентских выборах в Белоруссии составила 43,64%, сообщил глава ЦИК республики Игорь Карпенко.
"У нас есть первые сведения на 9 часов утра. Явка составила 43,64%", - сказал Карпенко на пресс-конференции в воскресенье.
Он уточнил, что в Могилевской области число проголосовавших составило более 54%, в Витебской - более 43%, в Гродненской - более 40%, в Брестской области
- более 46%, в Гомельской - более 51%, в Минской области
- более 42% и в Минске
- более 31%.
В Белоруссии проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет.
В единый день голосования избирательные участки в стране работают с 8.00 мск до 20.00. При этом в Белоруссии есть возможность проголосовать на дому по состоянию здоровья и другим уважительным причинам. О таком желании нужно устно или письменно проинформировать участковую избирательную комиссию до 18.00 25 февраля. Избиратели могут также проголосовать в санаториях, больницах, домах отдыха и других местах временного нахождения.
Процедура выборов в нижнюю палату парламента Белоруссии