https://ria.ru/20240225/vsu-1929384103.html
"По десять тысяч в день". В Германии вынесли приговор Украине
"По десять тысяч в день". В Германии вынесли приговор Украине - РИА Новости, 25.02.2024
"По десять тысяч в день". В Германии вынесли приговор Украине
ВСУ испытывают критическую нехватку снарядов, решить которую не поможет даже резкое увеличение поставок со стороны Запада, пишет Tagesschau. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T14:58
2024-02-25T14:58
2024-02-25T14:58
специальная военная операция на украине
украина
германия
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дмитрий кулеба
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. ВСУ испытывают критическую нехватку снарядов, решить которую не поможет даже резкое увеличение поставок со стороны Запада, пишет Tagesschau."Вы не сможете выиграть этот конфликт с дополнительным миллионом артиллерийских боеприпасов", — заявил военный эксперт Хендрик Реммель.По его словам, российская армия имеет превосходство в снарядах, которое ВСУ не смогут преодолеть. Более того, подчеркнул эксперт, в случае если украинская армия получит не вышеупомянутый миллион снарядов, на который она надеется, а лишь около 300 - 500 тысяч, то это станет для нее катастрофой."Сейчас российская армия выпускает около десяти тысяч боеприпасов в день. Таким образом, можно подсчитать, на сколько хватит одного миллиона, чтобы сравняться с российским темпом стрельбы. Это меньше трех месяцев. И за это время украинцы не выиграют", — заключил Реммель.Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз планирует поставить Киеву 170 тысяч артиллерийских снарядов к концу марта.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для Москвы. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20240225/rossiya-1929346846.html
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украина, германия, киев, дмитрий кулеба, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Киев, Дмитрий Кулеба, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
"По десять тысяч в день". В Германии вынесли приговор Украине
Tagesschau: даже миллион артиллерийских снарядов не поможет Украине победить
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.
ВСУ испытывают критическую нехватку снарядов, решить которую не поможет даже резкое увеличение поставок со стороны Запада, пишет Tagesschau
.
"Вы не сможете выиграть этот конфликт с дополнительным миллионом артиллерийских боеприпасов", — заявил военный эксперт Хендрик Реммель.
По его словам, российская армия имеет превосходство в снарядах, которое ВСУ не смогут преодолеть. Более того, подчеркнул эксперт, в случае если украинская армия получит не вышеупомянутый миллион снарядов, на который она надеется, а лишь около 300 - 500 тысяч, то это станет для нее катастрофой.
"Сейчас российская армия выпускает около десяти тысяч боеприпасов в день. Таким образом, можно подсчитать, на сколько хватит одного миллиона, чтобы сравняться с российским темпом стрельбы. Это меньше трех месяцев. И за это время украинцы не выиграют", — заключил Реммель.
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Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз планирует поставить Киеву 170 тысяч артиллерийских снарядов к концу марта.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для Москвы. По его словам, США
и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании
, Германии
, Италии
и других стран.
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