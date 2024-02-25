https://ria.ru/20240225/vsu-1929384103.html

"По десять тысяч в день". В Германии вынесли приговор Украине

"По десять тысяч в день". В Германии вынесли приговор Украине - РИА Новости, 25.02.2024

"По десять тысяч в день". В Германии вынесли приговор Украине

ВСУ испытывают критическую нехватку снарядов, решить которую не поможет даже резкое увеличение поставок со стороны Запада, пишет Tagesschau. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T14:58

2024-02-25T14:58

2024-02-25T14:58

специальная военная операция на украине

украина

германия

киев

дмитрий кулеба

сергей лавров

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927936590_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_d17f8a29f1a401572575820a1c5b163b.jpg

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. ВСУ испытывают критическую нехватку снарядов, решить которую не поможет даже резкое увеличение поставок со стороны Запада, пишет Tagesschau."Вы не сможете выиграть этот конфликт с дополнительным миллионом артиллерийских боеприпасов", — заявил военный эксперт Хендрик Реммель.По его словам, российская армия имеет превосходство в снарядах, которое ВСУ не смогут преодолеть. Более того, подчеркнул эксперт, в случае если украинская армия получит не вышеупомянутый миллион снарядов, на который она надеется, а лишь около 300 - 500 тысяч, то это станет для нее катастрофой."Сейчас российская армия выпускает около десяти тысяч боеприпасов в день. Таким образом, можно подсчитать, на сколько хватит одного миллиона, чтобы сравняться с российским темпом стрельбы. Это меньше трех месяцев. И за это время украинцы не выиграют", — заключил Реммель.Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз планирует поставить Киеву 170 тысяч артиллерийских снарядов к концу марта.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для Москвы. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20240225/rossiya-1929346846.html

https://ria.ru/20240224/vagenknekht-1929261905.html

украина

германия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, германия, киев, дмитрий кулеба, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато