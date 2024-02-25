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Кадыров встретился с Патрушевым в Москве

Кадыров встретился с Патрушевым в Москве - РИА Новости, 25.02.2024

Кадыров встретился с Патрушевым в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T17:44

2024-02-25T17:44

2024-02-25T17:46

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ГРОЗНЫЙ, 25 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым. "В Москве я встретился с Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым. Мы обсудили деятельность региональных правоохранительных органов и силовых ведомств, а также вопросы обеспечения общественной безопасности", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Глава Чечни отметил, что Патрушев оказывал региону помощь в решении острых вопросов в самый сложный период. Кадыров так же вспомнил, что получил первую награду из рук Патрушева. "Для меня это большая честь", - написал он. "С первых дней он вместе с президентом России Владимиром Путиным лично посещал республику, внес большой вклад в возрождение региона. Принятые им решения способствовали установлению стабильности и безопасности в регионе. Даже по прошествии стольких лет Николай Платонович любезно делится советами, опытом, дает важные наставления", - написал руководитель региона. В пятницу Кадыров сообщал, что в Москве у него состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, он рассказал о встречах с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно и председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

https://ria.ru/20231213/chechnya-1915587834.html

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политика, россия, москва, рамзан кадыров, николай патрушев, владимир путин, госдума рф