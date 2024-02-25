Стало известно, чем ЕС попытался заменить русскую водку
ЕС перешел на алкоголь из США, Черногории и Украины после запрета водки из РФ
Водка "Столичная". Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. США, Черногория и Украина стали главными выгодоприобретателями "водочного эмбарго" ЕС в отношении России, подсчитало РИА Новости на основе открытых статистических данных.
По итогам года Соединенные Штаты нарастили поставки более чем вдвое, или на 20,8 миллиона евро, — до 37,7 миллиона евро. Это моментально вывело страну на первое место среди крупнейших поставщиков: в 2022 году США находились на втором месте между Россией, отгрузившей водки на 36,7 миллиона евро, и Украиной с поставками на 15,3 миллиона евро.
На втором месте оказалась Черногория, за год увеличившая объемы поставок сразу в 2017 раз — с 6,6 тысячи до 13,4 миллиона евро. Благодаря этому страна поднялась на четвертое место среди крупнейших поставщиков.
Украина по итогам предыдущего года поставила в ЕС водки на 19 миллионов евро — почти на четверть больше, чем в 2022 году — и заняла вторую строчку в списке импортеров.
На третьем месте в списке оказалась Великобритания, нарастившая поставки на семь процентов, до 14,2 миллиона евро, замыкает пятерку Белоруссия с показателями роста до 6,8 миллиона евро (на 15 процентов больше, чем годом раньше).
Поставки водки из России в 2023 году рухнули в 59 раз, до 617,3 тысячи евро. Этому падению способствовал запрет на импорт этого товара из страны, установленный в рамках шестого санкционного пакета. Крупнейшими покупателями российского горячительного напитка в ЕС, несмотря на запрет, в 2023 году стали Германия (328,5 тысячи евро), Латвия (101,5 тысячи евро), Чехия и Голландия (по 60 тысяч евро).