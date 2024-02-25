https://ria.ru/20240225/vodka-1929349920.html

Стало известно, чем ЕС попытался заменить русскую водку

Стало известно, чем ЕС попытался заменить русскую водку - РИА Новости, 25.02.2024

Стало известно, чем ЕС попытался заменить русскую водку

США, Черногория и Украина стали главными выгодоприобретателями "водочного эмбарго" ЕС в отношении России, подсчитало РИА Новости на основе открытых... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T09:51

2024-02-25T09:51

2024-02-25T15:34

экономика

россия

украина

черногория

евросоюз

водка

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. США, Черногория и Украина стали главными выгодоприобретателями "водочного эмбарго" ЕС в отношении России, подсчитало РИА Новости на основе открытых статистических данных.По итогам года Соединенные Штаты нарастили поставки более чем вдвое, или на 20,8 миллиона евро, — до 37,7 миллиона евро. Это моментально вывело страну на первое место среди крупнейших поставщиков: в 2022 году США находились на втором месте между Россией, отгрузившей водки на 36,7 миллиона евро, и Украиной с поставками на 15,3 миллиона евро. На втором месте оказалась Черногория, за год увеличившая объемы поставок сразу в 2017 раз — с 6,6 тысячи до 13,4 миллиона евро. Благодаря этому страна поднялась на четвертое место среди крупнейших поставщиков. Украина по итогам предыдущего года поставила в ЕС водки на 19 миллионов евро — почти на четверть больше, чем в 2022 году — и заняла вторую строчку в списке импортеров. На третьем месте в списке оказалась Великобритания, нарастившая поставки на семь процентов, до 14,2 миллиона евро, замыкает пятерку Белоруссия с показателями роста до 6,8 миллиона евро (на 15 процентов больше, чем годом раньше).Поставки водки из России в 2023 году рухнули в 59 раз, до 617,3 тысячи евро. Этому падению способствовал запрет на импорт этого товара из страны, установленный в рамках шестого санкционного пакета. Крупнейшими покупателями российского горячительного напитка в ЕС, несмотря на запрет, в 2023 году стали Германия (328,5 тысячи евро), Латвия (101,5 тысячи евро), Чехия и Голландия (по 60 тысяч евро).

https://ria.ru/20240219/rossiya-1928156789.html

https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html

россия

украина

черногория

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, украина, черногория, евросоюз, водка