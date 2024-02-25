https://ria.ru/20240225/vmf-2024-1929440725.html

Не менее 300 экскурсоводов ВМФ-2024 приступили к практической подготовке

Не менее 300 экскурсоводов ВМФ-2024 приступили к практической подготовке - РИА Новости, 25.02.2024

Не менее 300 экскурсоводов ВМФ-2024 приступили к практической подготовке

Не менее 300 экскурсоводов, которые приехали на Всемирный фестиваль молодежи в Сириус, прошли теоретическую часть и приступили к практическим знаниям в рамках... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T23:22

2024-02-25T23:22

2024-02-25T23:22

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

владимир путин

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928083066_0:61:1170:719_1920x0_80_0_0_8f847bf5e47c2e20d1094b1092d705cc.jpg

СИРИУС, 25 фев - РИА Новости. Не менее 300 экскурсоводов, которые приехали на Всемирный фестиваль молодежи в Сириус, прошли теоретическую часть и приступили к практическим знаниям в рамках подготовки к международному мероприятию, сообщили РИА Новости в оргкомитете фестиваля. В середине февраля пресс-служба федеральной территории Сириус информировала о приезде 300 лучших гидов России, которые будут работать на Всемирном фестивале молодежи. Тогда же гиды приступили к изучение теоретической части федеральной территории Сириуса. Основным местом проведения экскурсий станет Город молодёжи мира, его развернули на Медальной площади, а российские гиды расскажут гостям фестиваля о культуре и традициях жителей страны, о знаковых датах и достижениях. "Экскурсоводы прошли теоретическую часть обучения, теперь они оттачивают мастерство на практике, изучая локации и маршруты", - сказал собеседник агентства. Он же уточнил, что экскурсии будут бесплатными. Как рассказал журналистам программный директор Всемирного фестиваля Сергей Першин, кроме экскурсий по вечерам в Городе молодежи будут показывать световое шоу. В комитете фестиваля отметили, что организатором экскурсионной программы "Больше, чем путешествие" является Росмолодежь. Гиды подготовили тематические экскурсии, их старт будет доступен на 12 зонах гостеприимства, организованных на фестивале. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. Как рассказывал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, подготовка к фестивалю практически завершена, власти находятся в ожидании гостей и участников крупного мирового события. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.

https://ria.ru/20240225/vmf-2024-1929430379.html

https://ria.ru/20240225/festival-1929413160.html

https://ria.ru/20240225/magazin-1929409627.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, россия, общество