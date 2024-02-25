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Не менее 300 экскурсоводов ВМФ-2024 приступили к практической подготовке - РИА Новости, 25.02.2024
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23:22 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/vmf-2024-1929440725.html
Не менее 300 экскурсоводов ВМФ-2024 приступили к практической подготовке
Не менее 300 экскурсоводов ВМФ-2024 приступили к практической подготовке - РИА Новости, 25.02.2024
Не менее 300 экскурсоводов ВМФ-2024 приступили к практической подготовке
Не менее 300 экскурсоводов, которые приехали на Всемирный фестиваль молодежи в Сириус, прошли теоретическую часть и приступили к практическим знаниям в рамках... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T23:22
2024-02-25T23:22
всемирный фестиваль молодежи — 2024
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
владимир путин
россия
общество
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СИРИУС, 25 фев - РИА Новости. Не менее 300 экскурсоводов, которые приехали на Всемирный фестиваль молодежи в Сириус, прошли теоретическую часть и приступили к практическим знаниям в рамках подготовки к международному мероприятию, сообщили РИА Новости в оргкомитете фестиваля. В середине февраля пресс-служба федеральной территории Сириус информировала о приезде 300 лучших гидов России, которые будут работать на Всемирном фестивале молодежи. Тогда же гиды приступили к изучение теоретической части федеральной территории Сириуса. Основным местом проведения экскурсий станет Город молодёжи мира, его развернули на Медальной площади, а российские гиды расскажут гостям фестиваля о культуре и традициях жителей страны, о знаковых датах и достижениях. "Экскурсоводы прошли теоретическую часть обучения, теперь они оттачивают мастерство на практике, изучая локации и маршруты", - сказал собеседник агентства. Он же уточнил, что экскурсии будут бесплатными. Как рассказал журналистам программный директор Всемирного фестиваля Сергей Першин, кроме экскурсий по вечерам в Городе молодежи будут показывать световое шоу. В комитете фестиваля отметили, что организатором экскурсионной программы "Больше, чем путешествие" является Росмолодежь. Гиды подготовили тематические экскурсии, их старт будет доступен на 12 зонах гостеприимства, организованных на фестивале. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. Как рассказывал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, подготовка к фестивалю практически завершена, власти находятся в ожидании гостей и участников крупного мирового события. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
https://ria.ru/20240225/vmf-2024-1929430379.html
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всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, россия, общество
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Владимир Путин, Россия, Общество
Не менее 300 экскурсоводов ВМФ-2024 приступили к практической подготовке

Не менее 300 экскурсоводов ВМФ-2024 изучили теорию и приступили к практике

© Фото : Дмитрий Плишкин/TelegramВолонтеры университета "Сириус"
Волонтеры университета Сириус - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© Фото : Дмитрий Плишкин/Telegram
Волонтеры университета "Сириус". Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 25 фев - РИА Новости. Не менее 300 экскурсоводов, которые приехали на Всемирный фестиваль молодежи в Сириус, прошли теоретическую часть и приступили к практическим знаниям в рамках подготовки к международному мероприятию, сообщили РИА Новости в оргкомитете фестиваля.
В середине февраля пресс-служба федеральной территории Сириус информировала о приезде 300 лучших гидов России, которые будут работать на Всемирном фестивале молодежи. Тогда же гиды приступили к изучение теоретической части федеральной территории Сириуса. Основным местом проведения экскурсий станет Город молодёжи мира, его развернули на Медальной площади, а российские гиды расскажут гостям фестиваля о культуре и традициях жителей страны, о знаковых датах и достижениях.
Волонтеры университета Сириус - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Американская делегация получила визы для участия в фестивале молодежи
Вчера, 21:11
"Экскурсоводы прошли теоретическую часть обучения, теперь они оттачивают мастерство на практике, изучая локации и маршруты", - сказал собеседник агентства. Он же уточнил, что экскурсии будут бесплатными.
Как рассказал журналистам программный директор Всемирного фестиваля Сергей Першин, кроме экскурсий по вечерам в Городе молодежи будут показывать световое шоу.
В комитете фестиваля отметили, что организатором экскурсионной программы "Больше, чем путешествие" является Росмолодежь. Гиды подготовили тематические экскурсии, их старт будет доступен на 12 зонах гостеприимства, организованных на фестивале.
Волонтеры Всемирного фестиваля молодежи 2024 - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
На Всемирном фестивале молодежи представят зоны русской красоты
Вчера, 18:37
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. Как рассказывал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, подготовка к фестивалю практически завершена, власти находятся в ожидании гостей и участников крупного мирового события.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
Знакомство с участниками фестиваля молодежи - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
На фестивале молодежи откроют магазин с брендами из Владивостока
Вчера, 18:01
 
Всемирный фестиваль молодежи — 2024Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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