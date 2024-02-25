Не менее 300 экскурсоводов ВМФ-2024 приступили к практической подготовке
Не менее 300 экскурсоводов ВМФ-2024 изучили теорию и приступили к практике
Волонтеры университета "Сириус". Архивное фото
СИРИУС, 25 фев - РИА Новости. Не менее 300 экскурсоводов, которые приехали на Всемирный фестиваль молодежи в Сириус, прошли теоретическую часть и приступили к практическим знаниям в рамках подготовки к международному мероприятию, сообщили РИА Новости в оргкомитете фестиваля.
В середине февраля пресс-служба федеральной территории Сириус информировала о приезде 300 лучших гидов России, которые будут работать на Всемирном фестивале молодежи. Тогда же гиды приступили к изучение теоретической части федеральной территории Сириуса. Основным местом проведения экскурсий станет Город молодёжи мира, его развернули на Медальной площади, а российские гиды расскажут гостям фестиваля о культуре и традициях жителей страны, о знаковых датах и достижениях.
"Экскурсоводы прошли теоретическую часть обучения, теперь они оттачивают мастерство на практике, изучая локации и маршруты", - сказал собеседник агентства. Он же уточнил, что экскурсии будут бесплатными.
Как рассказал журналистам программный директор Всемирного фестиваля Сергей Першин, кроме экскурсий по вечерам в Городе молодежи будут показывать световое шоу.
В комитете фестиваля отметили, что организатором экскурсионной программы "Больше, чем путешествие" является Росмолодежь. Гиды подготовили тематические экскурсии, их старт будет доступен на 12 зонах гостеприимства, организованных на фестивале.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. Как рассказывал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, подготовка к фестивалю практически завершена, власти находятся в ожидании гостей и участников крупного мирового события.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.