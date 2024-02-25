https://ria.ru/20240225/vmf-2024-1929430379.html

Американская делегация получила визы для участия в фестивале молодежи

Американская делегация получила визы для участия в фестивале молодежи - РИА Новости, 25.02.2024

Американская делегация получила визы для участия в фестивале молодежи

Пятнадцать членов американской делегации получили визы для участия во Всемирном фестивале молодежи 2024 в Сириусе, они прибудут в Россию в среду, заявил РИА... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T21:11

2024-02-25T21:11

2024-02-25T21:11

всемирный фестиваль молодежи — 2024

общество

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пятнадцать членов американской делегации получили визы для участия во Всемирном фестивале молодежи 2024 в Сириусе, они прибудут в Россию в среду, заявил РИА Новости глава делегации США на форуме Калеб Мопин. "Всего на фестиваль в Россию приедут 15 американцев. Мы получили визы. Мы приедем в среду", - сообщил Мопин. Он добавил, что делегации придется "делать пересадки в различных странах" ввиду отсутствия прямых авиарейсов между США и Россией из-за американских санкций. Ранее Мопин сообщал об опасениях делегатов на Всемирный фестиваль молодежи из США, что участие в форуме может привести к преследованию со стороны властей Штатов. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории Сириус. Чествовать гостей будут также в Сочи , у границ которого находится федеральная территория. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.

https://ria.ru/20240225/festival-1929413160.html

https://ria.ru/20240225/magazin-1929409627.html

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество, владимир путин, россия, сша, сочи