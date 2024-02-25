https://ria.ru/20240225/virus-1929343815.html

Эксперт рассказал о киберрисках для телефонов

Эксперт рассказал о киберрисках для телефонов - РИА Новости, 25.02.2024

Эксперт рассказал о киберрисках для телефонов

Даже самое безопасное пользование телефоном не может гарантировать отсутствие на нем вируса - вредоносное ПО может быть уже предустановлено на устройство еще на РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T08:52

2024-02-25T08:52

2024-02-25T08:52

общество

лаборатория касперского

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604077482_0:115:3174:1900_1920x0_80_0_0_8ef9ff04261267012be7d0a1b9d64b50.jpg

КУАЛА-ЛУМПУР, 25 фев - РИА Новости. Даже самое безопасное пользование телефоном не может гарантировать отсутствие на нем вируса - вредоносное ПО может быть уже предустановлено на устройство еще на этапе производства, и даже кнопочные телефоны находятся в зоне риска, рассказал РИА Новости руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов. "Когда мы говорим о киберрисках для мобильных устройств, мы часто думаем про атаки или опасность скачать вредоносные приложения, но есть еще пласт угроз, которые связаны с предустановленным вредоносным ПО - когда пользователь приобретает уже инфицированный телефон. С такой ситуацией можно столкнуться при покупке очень дешевых устройств не очень известных брендов", - сообщил он на конференции Cyber Security Weekend. Галов пояснил, что в случае с малоизвестными устройствами "производственная цепочка большая и неконтролируемая, и на одном из ее этапов кто-то нечистый на руку может инфицировать целую партию". При этом часто в таких ситуациях предустановленное вредоносное ПО может мимикрировать под обновление прошивки, незаметное для пользователя, но которое в дальнейшем может загрузить любой вредоносный модуль на устройство без ведома владельца. "Чтобы избежать такого риска, лучше использовать устройства проверенных производителей и сразу после покупки поставить на них защитное решение", - советует эксперт, отмечая, что такая страховка нужна даже на случай, если устройство отключено от интернета и в нем нет сим-карты. При этом пользоваться кнопочным телефоном не безопаснее: "Люди думают, что кнопочный телефон уж точно нельзя взломать, но и это не так. Мы видели массу инцидентов, когда на такой телефон было установлено вредоносное ПО, которое, например, отправляло платные смс на короткие номера, а пользователь этого не замечал. Итоговый ущерб от такого зловреда мог быть существенным", - добавляет Галов. Антивирус в таком случае не спасет - его просто нельзя установить на кнопочный телефон, поэтому обезопасить себя от покупки инфицированного телефона можно лишь выбирая проверенных производителей, отмечает он. Говоря же о других мобильных угрозах, Галов отметил, что потенциальный риск для пользователей несут и рекламные приложения, показывающие нежелательную рекламу. "Оно не принесет такого же вреда, как банковские трояны или шпионские программы, но на подобные угрозы все равно не стоит закрывать глаза, ведь зараженное устройство становится более уязвимым для злоумышленников. Мы следим и за этим сегментом тоже", - добавил он.

https://ria.ru/20240126/proslushka-1923535223.html

https://ria.ru/20231227/aferisty-1918574954.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, лаборатория касперского, россия