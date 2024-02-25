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Ущерб от энергоблокады Крыма превысил пять триллионов рублей

Ущерб от энергоблокады Крыма превысил пять триллионов рублей - РИА Новости, 25.02.2024

Ущерб от энергоблокады Крыма превысил пять триллионов рублей

Крым намерен подать несколько исков к Киеву по возмещению ущерба от энергетической блокады, сумма которого превышает пять триллионов рублей, заявил председатель РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T16:35

2024-02-25T16:35

2024-02-25T16:35

украина

владимир константинов

экономика

республика крым

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Крым намерен подать несколько исков к Киеву по возмещению ущерба от энергетической блокады, сумма которого превышает пять триллионов рублей, заявил председатель парламента республики Владимир Константинов в Telegram-канале. "Сейчас мы завершаем подсчет ущерба от энергоблокады. Предварительно, он оценивается в сумму более 3 трлн рублей. Вместе с Общественной палатой Крыма мы также подготовим иск, устанавливающий право крымчан на получение компенсации понесенных в результате блокады убытков, - это порядка 2 трлн рублей. Кроме того, планируем участвовать в подготовке исков от наших предприятий" , - написал Константинов, ссылаясь на эфир "Соловьев Live" Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая, нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС - "Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.

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украина, владимир константинов, экономика, республика крым, в мире