https://ria.ru/20240225/uregulirovanie-1929362958.html

Лукашенко: Россия взяла курс на мирное урегулирование конфликта на Украине

Лукашенко: Россия взяла курс на мирное урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 25.02.2024

Лукашенко: Россия взяла курс на мирное урегулирование конфликта на Украине

Россия взяла курс на мирное урегулирование ситуации на Украине, а у самой Украины много оснований согласиться на переговоры, считает президент Белоруссии... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T11:53

2024-02-25T11:53

2024-02-25T13:58

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МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Россия взяла курс на мирное урегулирование ситуации на Украине, а у самой Украины много оснований согласиться на переговоры, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко."Оснований больше чем достаточно сейчас. Больше чем достаточно. Вы видите, как развиваются события в Украине. Развиваются плохо (для Украины). И дело не в Авдеевке", - заявил Лукашенко журналистам, отвечая на вопрос, есть ли основания надеяться, что Украина пойдет на мирные переговоры в этом году."Очень большие (у России) резервы, это и натовцы признают, созданы у фронта, у линии соприкосновения. Очень большие резервы на полигонах в Российской Федерации. Но я вижу, что россияне очень серьезно взяли курс на мирное урегулирование этого конфликта, особенно сейчас. Не хочется в пекло бросать людей", - заявил Лукашенко.По его утверждению, Россия согласна "передать судьбу восточных территорий Украины на рассмотрение будущих поколений"."Сегодня надо (Украине) идти на переговоры, чтобы сохранить страну… Это уже отступление России. Уже сказано, и многие знают, и на Западе, что россияне согласились - восточные земли (Украины) отдать на рассмотрение будущих поколений. Проведут референдум. Захотите в Украине жить - будете в Украине, (захотите) в России - в России. Это отступление (для России). Крым есть Крым, это российская земля, российская территория, так считают россияне. И Запад с этим тоже согласен. Очень много есть для переговоров поводов. И в этом направлении надо двигаться", - считает Лукашенко.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240223/genassambleya-1929216151.html

https://ria.ru/20240224/vagenknekht-1929261905.html

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в мире, россия, украина, александр лукашенко