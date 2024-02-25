https://ria.ru/20240225/uregulirovanie-1929362958.html
Лукашенко: Россия взяла курс на мирное урегулирование конфликта на Украине
Лукашенко: Россия взяла курс на мирное урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 25.02.2024
Лукашенко: Россия взяла курс на мирное урегулирование конфликта на Украине
Россия взяла курс на мирное урегулирование ситуации на Украине, а у самой Украины много оснований согласиться на переговоры, считает президент Белоруссии... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T11:53
2024-02-25T11:53
2024-02-25T13:58
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александр лукашенко
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МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Россия взяла курс на мирное урегулирование ситуации на Украине, а у самой Украины много оснований согласиться на переговоры, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко."Оснований больше чем достаточно сейчас. Больше чем достаточно. Вы видите, как развиваются события в Украине. Развиваются плохо (для Украины). И дело не в Авдеевке", - заявил Лукашенко журналистам, отвечая на вопрос, есть ли основания надеяться, что Украина пойдет на мирные переговоры в этом году."Очень большие (у России) резервы, это и натовцы признают, созданы у фронта, у линии соприкосновения. Очень большие резервы на полигонах в Российской Федерации. Но я вижу, что россияне очень серьезно взяли курс на мирное урегулирование этого конфликта, особенно сейчас. Не хочется в пекло бросать людей", - заявил Лукашенко.По его утверждению, Россия согласна "передать судьбу восточных территорий Украины на рассмотрение будущих поколений"."Сегодня надо (Украине) идти на переговоры, чтобы сохранить страну… Это уже отступление России. Уже сказано, и многие знают, и на Западе, что россияне согласились - восточные земли (Украины) отдать на рассмотрение будущих поколений. Проведут референдум. Захотите в Украине жить - будете в Украине, (захотите) в России - в России. Это отступление (для России). Крым есть Крым, это российская земля, российская территория, так считают россияне. И Запад с этим тоже согласен. Очень много есть для переговоров поводов. И в этом направлении надо двигаться", - считает Лукашенко.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240223/genassambleya-1929216151.html
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в мире, россия, украина, александр лукашенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Александр Лукашенко
Лукашенко: Россия взяла курс на мирное урегулирование конфликта на Украине
Лукашенко: Россия взяла курс на мирное урегулирование украинского конфликта
МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Россия взяла курс на мирное урегулирование ситуации на Украине, а у самой Украины много оснований согласиться на переговоры, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Оснований больше чем достаточно сейчас. Больше чем достаточно. Вы видите, как развиваются события в Украине. Развиваются плохо (для Украины). И дело не в Авдеевке", - заявил Лукашенко журналистам, отвечая на вопрос, есть ли основания надеяться, что Украина пойдет на мирные переговоры в этом году.
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"Очень большие (у России) резервы, это и натовцы признают, созданы у фронта, у линии соприкосновения. Очень большие резервы на полигонах в Российской Федерации. Но я вижу, что россияне очень серьезно взяли курс на мирное урегулирование этого конфликта, особенно сейчас. Не хочется в пекло бросать людей", - заявил Лукашенко.
По его утверждению, Россия согласна "передать судьбу восточных территорий Украины на рассмотрение будущих поколений".
"Сегодня надо (Украине) идти на переговоры, чтобы сохранить страну… Это уже отступление России. Уже сказано, и многие знают, и на Западе, что россияне согласились - восточные земли (Украины) отдать на рассмотрение будущих поколений. Проведут референдум. Захотите в Украине жить - будете в Украине, (захотите) в России - в России. Это отступление (для России). Крым есть Крым, это российская земля, российская территория, так считают россияне. И Запад с этим тоже согласен. Очень много есть для переговоров поводов. И в этом направлении надо двигаться", - считает Лукашенко.
Москва
неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев
на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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