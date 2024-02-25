В Раде заявили, что Киев вышел на новый уровень отношений с Вашингтоном
Стефанчук: Киев вышел на новый уровень сотрудничества с американским конгрессом
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что украинский вопрос будут лоббировать в конгрессе США на новом уровне и при этом будет пересматриваться формат взаимодействия Украины с соседними странами.
"Мы рассчитываем ускорить формат взаимодействия в треугольниках Украина - Польша - Литва и Украина - Молдавия - Румыния. И вообще собираемся пересмотреть формат работы с нашими странами-соседями. Кроме этого, мы не сбрасываем со счетов вопрос наших взаимоотношений с конгрессом США", — сказал Стефанчук в ходе выступления на конференции "Украина. Год 2024", трансляция которой велась в YouTube.
Спикер Рады подчеркнул, что Киев ценит двухпалатную и двухпартийную поддержку в конгрессе США. При этом он добавил, что буквально в ближайшее время - завтра-послезавтра - украинские власти продемонстрируют "новый пример сотрудничества на уровне спикеров" и как нужно продвигать интересы Украины в конгрессе.
Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.
Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что ее не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.