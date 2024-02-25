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Сальдо заявил, что Зеленский в Крынках сгубил тысячи душ - РИА Новости, 25.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:08 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929440016.html
Сальдо заявил, что Зеленский в Крынках сгубил тысячи душ
Сальдо заявил, что Зеленский в Крынках сгубил тысячи душ - РИА Новости, 25.02.2024
Сальдо заявил, что Зеленский в Крынках сгубил тысячи душ
Зеленский погубил тысячи душ, в том числе мобилизованных с юго-восточных русских городов Украины, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T23:08
2024-02-25T23:08
специальная военная операция на украине
украина
херсонская область
одесса
владимир сальдо
вооруженные силы украины
нато
в мире
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КРАСНОДАР, 25 фев - РИА Новости. Зеленский погубил тысячи душ, в том числе мобилизованных с юго-восточных русских городов Украины, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Мы ежедневно наблюдали огромные потери личного состава ВСУ в Крынках. В Крынках Зеленский погубил тысячи душ, в том числе множество мобилизованных молодых ребят с юго-восточных русских городов Украины: Одессы, Николаева, Днепропетровска. Абсурдность плацдарма на левом берегу Днепра Херсонской области осознавали все, но душегубы в Киеве нарисовали красивый план прорыва вплоть до Крыма и отправили в НАТО. Вот так вот умирают украинцы за красивые картинки для западного зрителя", - сказал Сальдо. В пятницу Минобороны РФ сообщило, что российские войска на херсонском направлении в течение недели взял под контроль населенный пункт Крынки, заняли более выгодные позиции, отразили три атаки, потери ВСУ составили более 460 военнослужащих, пять танков.
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украина, херсонская область , одесса, владимир сальдо, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Херсонская область , Одесса, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
Сальдо заявил, что Зеленский в Крынках сгубил тысячи душ

Сальдо: Зеленский в Крынках сгубил тысячи ребят с русских городов на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Владимир Сальдо. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 25 фев - РИА Новости. Зеленский погубил тысячи душ, в том числе мобилизованных с юго-восточных русских городов Украины, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Мы ежедневно наблюдали огромные потери личного состава ВСУ в Крынках. В Крынках Зеленский погубил тысячи душ, в том числе множество мобилизованных молодых ребят с юго-восточных русских городов Украины: Одессы, Николаева, Днепропетровска. Абсурдность плацдарма на левом берегу Днепра Херсонской области осознавали все, но душегубы в Киеве нарисовали красивый план прорыва вплоть до Крыма и отправили в НАТО. Вот так вот умирают украинцы за красивые картинки для западного зрителя", - сказал Сальдо.
В пятницу Минобороны РФ сообщило, что российские войска на херсонском направлении в течение недели взял под контроль населенный пункт Крынки, заняли более выгодные позиции, отразили три атаки, потери ВСУ составили более 460 военнослужащих, пять танков.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХерсонская областьОдессаВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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