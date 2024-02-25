https://ria.ru/20240225/ukraina-1929440016.html

Сальдо заявил, что Зеленский в Крынках сгубил тысячи душ

Сальдо заявил, что Зеленский в Крынках сгубил тысячи душ - РИА Новости, 25.02.2024

Сальдо заявил, что Зеленский в Крынках сгубил тысячи душ

Зеленский погубил тысячи душ, в том числе мобилизованных с юго-восточных русских городов Украины, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T23:08

2024-02-25T23:08

2024-02-25T23:08

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КРАСНОДАР, 25 фев - РИА Новости. Зеленский погубил тысячи душ, в том числе мобилизованных с юго-восточных русских городов Украины, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Мы ежедневно наблюдали огромные потери личного состава ВСУ в Крынках. В Крынках Зеленский погубил тысячи душ, в том числе множество мобилизованных молодых ребят с юго-восточных русских городов Украины: Одессы, Николаева, Днепропетровска. Абсурдность плацдарма на левом берегу Днепра Херсонской области осознавали все, но душегубы в Киеве нарисовали красивый план прорыва вплоть до Крыма и отправили в НАТО. Вот так вот умирают украинцы за красивые картинки для западного зрителя", - сказал Сальдо. В пятницу Минобороны РФ сообщило, что российские войска на херсонском направлении в течение недели взял под контроль населенный пункт Крынки, заняли более выгодные позиции, отразили три атаки, потери ВСУ составили более 460 военнослужащих, пять танков.

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херсонская область

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