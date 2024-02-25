https://ria.ru/20240225/ukraina-1929438653.html

В США забили тревогу из-за маневра России на Украине

В США забили тревогу из-за маневра России на Украине - РИА Новости, 25.02.2024

В США забили тревогу из-за маневра России на Украине

Вооруженные силы России могут легко уничтожать украинские системы противовоздушной обороны, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T22:50

2024-02-25T22:50

2024-02-25T23:03

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России могут легко уничтожать украинские системы противовоздушной обороны, пишет Military Watch Magazine."Возможность использовать ракетные системы класса "земля — воздух" для уничтожения ПВО противника была недавно продемонстрирована на украинском театре военных действий в результате развертывания Россией своих средств для сбивания ракет украинских зенитно-ракетных комплексов Patriot, поставленных США", — утверждается в материале.Отмечается, что российские войска могут получить потенциальную выгоду от поражения ракет, запускаемых системами Patriot. Автор статьи пояснил, что американские системы используют более дорогие снаряды. Кроме того, у ВСУ гораздо меньше боеприпасов, заключил обозреватель.В пятницу пресс-служба Минобороны сообщила, что российские ракетные войска в минувшую неделю (период с 17 по 23 февраля) поразили комплекс ПВО Patriot на Украине. Уточняется, что установку ликвидировали в результате группового удара, нанесенного высокоточным оружием.

https://ria.ru/20240225/ukraina-1929420487.html

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россия, украина, вооруженные силы украины