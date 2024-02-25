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В США забили тревогу из-за маневра России на Украине - РИА Новости, 25.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:50 25.02.2024 (обновлено: 23:03 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929438653.html
В США забили тревогу из-за маневра России на Украине
В США забили тревогу из-за маневра России на Украине - РИА Новости, 25.02.2024
В США забили тревогу из-за маневра России на Украине
Вооруженные силы России могут легко уничтожать украинские системы противовоздушной обороны, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T22:50
2024-02-25T23:03
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России могут легко уничтожать украинские системы противовоздушной обороны, пишет Military Watch Magazine."Возможность использовать ракетные системы класса "земля — воздух" для уничтожения ПВО противника была недавно продемонстрирована на украинском театре военных действий в результате развертывания Россией своих средств для сбивания ракет украинских зенитно-ракетных комплексов Patriot, поставленных США", — утверждается в материале.Отмечается, что российские войска могут получить потенциальную выгоду от поражения ракет, запускаемых системами Patriot. Автор статьи пояснил, что американские системы используют более дорогие снаряды. Кроме того, у ВСУ гораздо меньше боеприпасов, заключил обозреватель.В пятницу пресс-служба Минобороны сообщила, что российские ракетные войска в минувшую неделю (период с 17 по 23 февраля) поразили комплекс ПВО Patriot на Украине. Уточняется, что установку ликвидировали в результате группового удара, нанесенного высокоточным оружием.
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929420487.html
https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929413851.html
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россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В США забили тревогу из-за маневра России на Украине

MWM: Россия доказала, что может легко уничтожать украинские системы ПВО Patriot

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ 2С3 "Акация" 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО на Авдеевском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С3 Акация 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ 2С3 "Акация" 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО на Авдеевском направлении СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России могут легко уничтожать украинские системы противовоздушной обороны, пишет Military Watch Magazine.
"Возможность использовать ракетные системы класса "земля — воздух" для уничтожения ПВО противника была недавно продемонстрирована на украинском театре военных действий в результате развертывания Россией своих средств для сбивания ракет украинских зенитно-ракетных комплексов Patriot, поставленных США", — утверждается в материале.
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Отмечается, что российские войска могут получить потенциальную выгоду от поражения ракет, запускаемых системами Patriot. Автор статьи пояснил, что американские системы используют более дорогие снаряды. Кроме того, у ВСУ гораздо меньше боеприпасов, заключил обозреватель.
В пятницу пресс-служба Минобороны сообщила, что российские ракетные войска в минувшую неделю (период с 17 по 23 февраля) поразили комплекс ПВО Patriot на Украине. Уточняется, что установку ликвидировали в результате группового удара, нанесенного высокоточным оружием.
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