В США забили тревогу из-за маневра России на Украине
MWM: Россия доказала, что может легко уничтожать украинские системы ПВО Patriot
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ 2С3 "Акация" 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО на Авдеевском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С3 "Акация" 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО на Авдеевском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России могут легко уничтожать украинские системы противовоздушной обороны, пишет Military Watch Magazine.
"Возможность использовать ракетные системы класса "земля — воздух" для уничтожения ПВО противника была недавно продемонстрирована на украинском театре военных действий в результате развертывания Россией своих средств для сбивания ракет украинских зенитно-ракетных комплексов Patriot, поставленных США", — утверждается в материале.
Отмечается, что российские войска могут получить потенциальную выгоду от поражения ракет, запускаемых системами Patriot. Автор статьи пояснил, что американские системы используют более дорогие снаряды. Кроме того, у ВСУ гораздо меньше боеприпасов, заключил обозреватель.
В пятницу пресс-служба Минобороны сообщила, что российские ракетные войска в минувшую неделю (период с 17 по 23 февраля) поразили комплекс ПВО Patriot на Украине. Уточняется, что установку ликвидировали в результате группового удара, нанесенного высокоточным оружием.