https://ria.ru/20240225/ukraina-1929438158.html

Директор ЦРУ тайно ездил на Украину, пишут СМИ

Директор ЦРУ тайно ездил на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 25.02.2024

Директор ЦРУ тайно ездил на Украину, пишут СМИ

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в минувший четверг тайно ездил на Украину, что стало его десятым визитом туда с... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T22:45

2024-02-25T22:45

2024-02-25T22:46

в мире

сша

украина

уильям бернс

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758051080_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dfe02eef77f73619b43da5725223b015.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в минувший четверг тайно ездил на Украину, что стало его десятым визитом туда с момента начала российской специальной военной операции, сообщает газета New York Times со ссылкой на американских чиновников. Как отмечает издание, некоторые служащие украинской разведки спрашивают у американских коллег, может ли ЦРУ отказаться от сотрудничества с украинской стороной. Это происходит на фоне обсуждения республиканцами в палате представителей США вопроса, следует ли прекратить выделение миллиардов долларов помощи Украине. "Чтобы попытаться успокоить украинских лидеров, директор ЦРУ Уильям Бернс совершил тайный визит на Украину в минувший четверг - его десятый визит после вторжения", - пишет газета. Неназванный чиновник ЦРУ сообщил изданию, что США "продемонстрировали четкую приверженность" Украине на протяжении многих лет", и этот визит, по его словам, стал "еще одним сигналом о том", что приверженность США будет продолжаться.

https://ria.ru/20240219/amerika-1928104679.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру)