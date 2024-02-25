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Директор ЦРУ тайно ездил на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 25.02.2024
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22:45 25.02.2024 (обновлено: 22:46 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929438158.html
Директор ЦРУ тайно ездил на Украину, пишут СМИ
Директор ЦРУ тайно ездил на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 25.02.2024
Директор ЦРУ тайно ездил на Украину, пишут СМИ
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в минувший четверг тайно ездил на Украину, что стало его десятым визитом туда с... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T22:45
2024-02-25T22:46
в мире
сша
украина
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в минувший четверг тайно ездил на Украину, что стало его десятым визитом туда с момента начала российской специальной военной операции, сообщает газета New York Times со ссылкой на американских чиновников. Как отмечает издание, некоторые служащие украинской разведки спрашивают у американских коллег, может ли ЦРУ отказаться от сотрудничества с украинской стороной. Это происходит на фоне обсуждения республиканцами в палате представителей США вопроса, следует ли прекратить выделение миллиардов долларов помощи Украине. "Чтобы попытаться успокоить украинских лидеров, директор ЦРУ Уильям Бернс совершил тайный визит на Украину в минувший четверг - его десятый визит после вторжения", - пишет газета. Неназванный чиновник ЦРУ сообщил изданию, что США "продемонстрировали четкую приверженность" Украине на протяжении многих лет", и этот визит, по его словам, стал "еще одним сигналом о том", что приверженность США будет продолжаться.
https://ria.ru/20240219/amerika-1928104679.html
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в мире, сша, украина, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Украина, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Директор ЦРУ тайно ездил на Украину, пишут СМИ

NYT: директор ЦРУ Бернс тайно ездил на Украину в четверг

© AP Photo / Pool/Saul LoebУильям Бернс
Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Pool/Saul Loeb
Уильям Бернс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в минувший четверг тайно ездил на Украину, что стало его десятым визитом туда с момента начала российской специальной военной операции, сообщает газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.
Как отмечает издание, некоторые служащие украинской разведки спрашивают у американских коллег, может ли ЦРУ отказаться от сотрудничества с украинской стороной. Это происходит на фоне обсуждения республиканцами в палате представителей США вопроса, следует ли прекратить выделение миллиардов долларов помощи Украине.
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"Чтобы попытаться успокоить украинских лидеров, директор ЦРУ Уильям Бернс совершил тайный визит на Украину в минувший четверг - его десятый визит после вторжения", - пишет газета.
Неназванный чиновник ЦРУ сообщил изданию, что США "продемонстрировали четкую приверженность" Украине на протяжении многих лет", и этот визит, по его словам, стал "еще одним сигналом о том", что приверженность США будет продолжаться.
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В миреСШАУкраинаУильям БернсЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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