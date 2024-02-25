https://ria.ru/20240225/ukraina-1929438158.html
Директор ЦРУ тайно ездил на Украину, пишут СМИ
Директор ЦРУ тайно ездил на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 25.02.2024
Директор ЦРУ тайно ездил на Украину, пишут СМИ
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в минувший четверг тайно ездил на Украину, что стало его десятым визитом туда с... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T22:45
2024-02-25T22:45
2024-02-25T22:46
в мире
сша
украина
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758051080_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dfe02eef77f73619b43da5725223b015.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в минувший четверг тайно ездил на Украину, что стало его десятым визитом туда с момента начала российской специальной военной операции, сообщает газета New York Times со ссылкой на американских чиновников. Как отмечает издание, некоторые служащие украинской разведки спрашивают у американских коллег, может ли ЦРУ отказаться от сотрудничества с украинской стороной. Это происходит на фоне обсуждения республиканцами в палате представителей США вопроса, следует ли прекратить выделение миллиардов долларов помощи Украине. "Чтобы попытаться успокоить украинских лидеров, директор ЦРУ Уильям Бернс совершил тайный визит на Украину в минувший четверг - его десятый визит после вторжения", - пишет газета. Неназванный чиновник ЦРУ сообщил изданию, что США "продемонстрировали четкую приверженность" Украине на протяжении многих лет", и этот визит, по его словам, стал "еще одним сигналом о том", что приверженность США будет продолжаться.
https://ria.ru/20240219/amerika-1928104679.html
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758051080_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a1190f9efeda019520cf07ad2a563af5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Украина, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Директор ЦРУ тайно ездил на Украину, пишут СМИ
NYT: директор ЦРУ Бернс тайно ездил на Украину в четверг
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости.
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в минувший четверг тайно ездил на Украину, что стало его десятым визитом туда с момента начала российской специальной военной операции, сообщает газета
New York Times со ссылкой на американских чиновников.
Как отмечает издание, некоторые служащие украинской разведки спрашивают у американских коллег, может ли ЦРУ отказаться от сотрудничества с украинской стороной. Это происходит на фоне обсуждения республиканцами в палате представителей США вопроса, следует ли прекратить выделение миллиардов долларов помощи Украине.
В Штатах вырабатывают план капитуляции
"Чтобы попытаться успокоить украинских лидеров, директор ЦРУ Уильям Бернс совершил тайный визит на Украину в минувший четверг - его десятый визит после вторжения", - пишет газета.
Неназванный чиновник ЦРУ сообщил изданию, что США "продемонстрировали четкую приверженность" Украине на протяжении многих лет", и этот визит, по его словам, стал "еще одним сигналом о том", что приверженность США будет продолжаться.
"Победы не будет". Как европейцы видят конфликт на Украине