https://ria.ru/20240225/ukraina-1929409489.html

Большинство конгрессменов готовы утвердить помощь Украине, заявил Белый дом

Большинство конгрессменов готовы утвердить помощь Украине, заявил Белый дом - РИА Новости, 25.02.2024

Большинство конгрессменов готовы утвердить помощь Украине, заявил Белый дом

Уверенное большинство американских конгрессменов готовы утвердить законопроект о финансировании Украины, если спикер палаты представителей Майк Джонсон поставит РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T18:00

2024-02-25T18:00

2024-02-25T18:01

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ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Уверенное большинство американских конгрессменов готовы утвердить законопроект о финансировании Украины, если спикер палаты представителей Майк Джонсон поставит его на голосование, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. "Реальность такова, что (президент РФ Владимир – ред.) Путин выигрывает всякий день, когда Украина не получает необходимые ей ресурсы, а Украина страдает. В палате есть уверенное двухпартийное большинство, готовое принять этот законопроект, если он поступит на голосование, а такое решение вправе принять один человек", - сказал он в интервью телеканалу CNN. Белый дом критикует республиканца Джонсона за то, что он вместо того, чтобы оперативно проголосовать за 60 миллиардов долларов помощи Украины, распустил палату представителей на двухнедельные каникулы до конца февраля. "История наблюдает, поставит ли спикер Джонсон этот законопроект на голосование. Если да, то он будет утвержден и даст Украине то, что ей нужно для успеха. Если нет, то мы не сможем предоставить Украине необходимое для противостояния России, и Путин от этого крупно выиграет", - сказал Салливан. Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.

https://ria.ru/20240219/amerika-1928104679.html

https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html

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в мире, украина, россия, сша, джейк салливан