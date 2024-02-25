Рейтинг@Mail.ru
Большинство конгрессменов готовы утвердить помощь Украине, заявил Белый дом - РИА Новости, 25.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:00 25.02.2024 (обновлено: 18:01 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929409489.html
Большинство конгрессменов готовы утвердить помощь Украине, заявил Белый дом
Большинство конгрессменов готовы утвердить помощь Украине, заявил Белый дом - РИА Новости, 25.02.2024
Большинство конгрессменов готовы утвердить помощь Украине, заявил Белый дом
Уверенное большинство американских конгрессменов готовы утвердить законопроект о финансировании Украины, если спикер палаты представителей Майк Джонсон поставит РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T18:00
2024-02-25T18:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
джейк салливан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg
ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Уверенное большинство американских конгрессменов готовы утвердить законопроект о финансировании Украины, если спикер палаты представителей Майк Джонсон поставит его на голосование, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. "Реальность такова, что (президент РФ Владимир – ред.) Путин выигрывает всякий день, когда Украина не получает необходимые ей ресурсы, а Украина страдает. В палате есть уверенное двухпартийное большинство, готовое принять этот законопроект, если он поступит на голосование, а такое решение вправе принять один человек", - сказал он в интервью телеканалу CNN. Белый дом критикует республиканца Джонсона за то, что он вместо того, чтобы оперативно проголосовать за 60 миллиардов долларов помощи Украины, распустил палату представителей на двухнедельные каникулы до конца февраля. "История наблюдает, поставит ли спикер Джонсон этот законопроект на голосование. Если да, то он будет утвержден и даст Украине то, что ей нужно для успеха. Если нет, то мы не сможем предоставить Украине необходимое для противостояния России, и Путин от этого крупно выиграет", - сказал Салливан. Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.
https://ria.ru/20240219/amerika-1928104679.html
https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_613bb585467a79d2c062acc03cce577a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, джейк салливан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Джейк Салливан
Большинство конгрессменов готовы утвердить помощь Украине, заявил Белый дом

Салливан: большинство конгрессменов готовы утвердить помощь Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Уверенное большинство американских конгрессменов готовы утвердить законопроект о финансировании Украины, если спикер палаты представителей Майк Джонсон поставит его на голосование, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Реальность такова, что (президент РФ Владимир – ред.) Путин выигрывает всякий день, когда Украина не получает необходимые ей ресурсы, а Украина страдает. В палате есть уверенное двухпартийное большинство, готовое принять этот законопроект, если он поступит на голосование, а такое решение вправе принять один человек", - сказал он в интервью телеканалу CNN.
Статуя свободы в Нью-Йорке на фоне заката - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
В Штатах вырабатывают план капитуляции
19 февраля, 08:00
Белый дом критикует республиканца Джонсона за то, что он вместо того, чтобы оперативно проголосовать за 60 миллиардов долларов помощи Украины, распустил палату представителей на двухнедельные каникулы до конца февраля.
"История наблюдает, поставит ли спикер Джонсон этот законопроект на голосование. Если да, то он будет утвержден и даст Украине то, что ей нужно для успеха. Если нет, то мы не сможем предоставить Украине необходимое для противостояния России, и Путин от этого крупно выиграет", - сказал Салливан.
Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.
Российские военнослужащие разворачивают флаг России в селе Крынки. Кадр видео
Запад получил ответ на вопрос "хотят ли русские войны"
24 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДжейк Салливан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала