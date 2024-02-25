https://ria.ru/20240225/ukraina-1929401232.html
Папа римский пока не увидел конца украинскому конфликту
Папа римский пока не увидел конца украинскому конфликту - РИА Новости, 25.02.2024
Папа римский пока не увидел конца украинскому конфликту
Папа Римский Франциск вновь призвал к поиску дипломатического решения конфликта на Украине, где, по его словам, не просматриваются перспективы мира. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T16:53
2024-02-25T16:53
2024-02-25T16:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
религия
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ВАТИКАН, 25 фев - РИА Новости. Папа Римский Франциск вновь призвал к поиску дипломатического решения конфликта на Украине, где, по его словам, не просматриваются перспективы мира. "Вчера, 24 февраля мы с болью отметили вторую годовщину начала полномасштабной войны на Украине. Так много жертв, раненых, разрушений, слез в период, который становится невероятно долгим, и в котором пока не видно конца", — сказал понтифик после традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане. По его словам, украинский конфликт не только разрушает тот регион Европы, но и "вызывает всемирную волну страха и ненависти". "Пока я вновь выражаю свою самую живую любовь к измученному народу Украины и молюсь за всех, особенно за многочисленных невинных жертв, я умоляю, чтобы было найдено немного человечности, которая позволит создать условия для дипломатического решения в поисках справедливого и продолжительного мира", - сказал понтифик, обращаюсь к многочисленным верующим. Папа Франциск обращался с многочисленными призывами в связи с обострением конфликта на Украине и неоднократно выражал намерение посетить как Украину, так и Россию. Ватикан неоднократно выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению продолжающегося конфликта. В мае он поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. С начала лета Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву и Вашингтон. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, религия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский, Религия
Папа римский пока не увидел конца украинскому конфликту
Папа Франциск: конфликт на Украине вызывает всемирную волну ненависти и страха
ВАТИКАН, 25 фев - РИА Новости. Папа Римский Франциск вновь призвал к поиску дипломатического решения конфликта на Украине, где, по его словам, не просматриваются перспективы мира.
"Вчера, 24 февраля мы с болью отметили вторую годовщину начала полномасштабной войны на Украине. Так много жертв, раненых, разрушений, слез в период, который становится невероятно долгим, и в котором пока не видно конца", — сказал понтифик после традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане
.
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По его словам, украинский конфликт не только разрушает тот регион Европы
, но и "вызывает всемирную волну страха и ненависти".
"Пока я вновь выражаю свою самую живую любовь к измученному народу Украины и молюсь за всех, особенно за многочисленных невинных жертв, я умоляю, чтобы было найдено немного человечности, которая позволит создать условия для дипломатического решения в поисках справедливого и продолжительного мира", - сказал понтифик, обращаюсь к многочисленным верующим.
Папа Франциск обращался с многочисленными призывами в связи с обострением конфликта на Украине и неоднократно выражал намерение посетить как Украину, так и Россию
. Ватикан неоднократно выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению продолжающегося конфликта. В мае он поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. С начала лета Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву и Вашингтон.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
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