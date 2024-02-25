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В ВСУ пожаловались на отсутствие инфраструктуры для ракет Taurus - РИА Новости, 25.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:26 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929397836.html
В ВСУ пожаловались на отсутствие инфраструктуры для ракет Taurus
В ВСУ пожаловались на отсутствие инфраструктуры для ракет Taurus - РИА Новости, 25.02.2024
В ВСУ пожаловались на отсутствие инфраструктуры для ракет Taurus
Украина не имеет ни носителей, ни соответствующей инфраструктуры для использования немецких крылатых ракет Taurus, заявил в воскресенье председатель совета... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T16:26
2024-02-25T16:26
специальная военная операция на украине
нато
борис писториус
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германия
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сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Украина не имеет ни носителей, ни соответствующей инфраструктуры для использования немецких крылатых ракет Taurus, заявил в воскресенье председатель совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. "Даже эти Taurus нужно с чего-то пускать. Их, к сожалению, невозможно быстро унифицировать с теми пусковыми установками, которые есть у Украины", - сказал Тимочко в эфире телеканала "Рада". При этом он отметил, что техническая возможность запускать указанные ракеты есть со шведских истребителей Gripen. Однако в случае передачи этих самолетов Украине необходимо, утверждает он, подготовить летные экипажи и наземные службы, что потребует много времени и согласований. В январе немецкое издание Handelsblatt сообщило со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и представителей правительства, что Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон смог поставить больше ракет Storm Shadow Украине. Позднее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что ему об этом предложении ничего неизвестно. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240221/ekonomika-1928590823.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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нато, борис писториус, украина, германия, россия, сергей лавров, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Борис Писториус, Украина, Германия, Россия, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, В мире
В ВСУ пожаловались на отсутствие инфраструктуры для ракет Taurus

Тимочко: у Украины нет носителей и инфраструктуры для использования ракет Taurus

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Украина не имеет ни носителей, ни соответствующей инфраструктуры для использования немецких крылатых ракет Taurus, заявил в воскресенье председатель совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
"Даже эти Taurus нужно с чего-то пускать. Их, к сожалению, невозможно быстро унифицировать с теми пусковыми установками, которые есть у Украины", - сказал Тимочко в эфире телеканала "Рада".
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При этом он отметил, что техническая возможность запускать указанные ракеты есть со шведских истребителей Gripen. Однако в случае передачи этих самолетов Украине необходимо, утверждает он, подготовить летные экипажи и наземные службы, что потребует много времени и согласований.
В январе немецкое издание Handelsblatt сообщило со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и представителей правительства, что Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон смог поставить больше ракет Storm Shadow Украине. Позднее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что ему об этом предложении ничего неизвестно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНАТОБорис ПисториусУкраинаГерманияРоссияСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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