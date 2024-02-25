В ВСУ пожаловались на отсутствие инфраструктуры для ракет Taurus
Тимочко: у Украины нет носителей и инфраструктуры для использования ракет Taurus
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраина
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украина
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Украина не имеет ни носителей, ни соответствующей инфраструктуры для использования немецких крылатых ракет Taurus, заявил в воскресенье председатель совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
"Даже эти Taurus нужно с чего-то пускать. Их, к сожалению, невозможно быстро унифицировать с теми пусковыми установками, которые есть у Украины", - сказал Тимочко в эфире телеканала "Рада".
При этом он отметил, что техническая возможность запускать указанные ракеты есть со шведских истребителей Gripen. Однако в случае передачи этих самолетов Украине необходимо, утверждает он, подготовить летные экипажи и наземные службы, что потребует много времени и согласований.
В январе немецкое издание Handelsblatt сообщило со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и представителей правительства, что Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон смог поставить больше ракет Storm Shadow Украине. Позднее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что ему об этом предложении ничего неизвестно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.