https://ria.ru/20240225/ukraina-1929393251.html
"Катастрофа". В Германии признали неприятную правду об Украине
"Катастрофа". В Германии признали неприятную правду об Украине - РИА Новости, 25.02.2024
"Катастрофа". В Германии признали неприятную правду об Украине
Украинское контрнаступление с треском провалилось, при этом Запад не собирается подталкивать Зеленского к мирным переговорам, написал немецко-финский... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T16:01
2024-02-25T16:01
2024-02-25T16:01
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украинское контрнаступление с треском провалилось, при этом Запад не собирается подталкивать Зеленского к мирным переговорам, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Прошедший год показал, насколько сильно проигрывают Украина и Запад. Раздутое контрнаступление обернулось катастрофой", — заявил он.Дотком добавил, что "полмиллиона мужчин погибли впустую на прокси-войне, организованной США".Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на аналитиков сообщил, что Украина в ближайший год может потерять еще больше территорий, в частности, оставшуюся под контролем Киева часть Донбасса.В Кремле неоднократно заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. При этом Москва указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
https://ria.ru/20240225/rossiya-1929346846.html
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в мире, украина, киев, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Германия
"Катастрофа". В Германии признали неприятную правду об Украине
Дотком: украинское контрнаступление обернулось катастрофой