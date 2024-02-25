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"Происходит все чаще". ВСУ сообщили ужасные новости Западу - РИА Новости, 25.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:44 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929390961.html
"Происходит все чаще". ВСУ сообщили ужасные новости Западу
"Происходит все чаще". ВСУ сообщили ужасные новости Западу - РИА Новости, 25.02.2024
"Происходит все чаще". ВСУ сообщили ужасные новости Западу
Командование ВСУ экономит снаряды из-за их острой нехватки, передает NBC News. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T15:44
2024-02-25T15:44
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Командование ВСУ экономит снаряды из-за их острой нехватки, передает NBC News."На передовой украинские командиры все чаще вынуждены нормировать расход боеприпасов, что ограничивает способность войск защищать позиции", — сказали украинские солдаты телеканалу.В статье утверждают, что причиной этому стали проблемы с одобрением новых поставок в американском конгрессе.По словам одного из украинских чиновников, с которым поговорили журналисты, западные страны в "один из самых критических моментов подвели" Киев. В начале февраля депутат Рады Егор Чернев признал, что ситуация на поле боя из-за нехватки боеприпасов у украинских войск критическая.Кроме того, министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал острую нехватку снарядов у ВСУ, а также посетовал, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов.
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929367646.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
"Происходит все чаще". ВСУ сообщили ужасные новости Западу

NBC: командование ВСУ экономит боеприпасы из-за дефицита

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Командование ВСУ экономит снаряды из-за их острой нехватки, передает NBC News.
"На передовой украинские командиры все чаще вынуждены нормировать расход боеприпасов, что ограничивает способность войск защищать позиции", — сказали украинские солдаты телеканалу.
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В статье утверждают, что причиной этому стали проблемы с одобрением новых поставок в американском конгрессе.
По словам одного из украинских чиновников, с которым поговорили журналисты, западные страны в "один из самых критических моментов подвели" Киев.

В начале февраля депутат Рады Егор Чернев признал, что ситуация на поле боя из-за нехватки боеприпасов у украинских войск критическая.
Кроме того, министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал острую нехватку снарядов у ВСУ, а также посетовал, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов.
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