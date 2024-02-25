https://ria.ru/20240225/ukraina-1929390961.html
"Происходит все чаще". ВСУ сообщили ужасные новости Западу
"Происходит все чаще". ВСУ сообщили ужасные новости Западу - РИА Новости, 25.02.2024
"Происходит все чаще". ВСУ сообщили ужасные новости Западу
Командование ВСУ экономит снаряды из-за их острой нехватки, передает NBC News. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T15:44
2024-02-25T15:44
2024-02-25T15:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cef118e371146d287bf38194db251cef.jpg
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Командование ВСУ экономит снаряды из-за их острой нехватки, передает NBC News."На передовой украинские командиры все чаще вынуждены нормировать расход боеприпасов, что ограничивает способность войск защищать позиции", — сказали украинские солдаты телеканалу.В статье утверждают, что причиной этому стали проблемы с одобрением новых поставок в американском конгрессе.По словам одного из украинских чиновников, с которым поговорили журналисты, западные страны в "один из самых критических моментов подвели" Киев. В начале февраля депутат Рады Егор Чернев признал, что ситуация на поле боя из-за нехватки боеприпасов у украинских войск критическая.Кроме того, министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал острую нехватку снарядов у ВСУ, а также посетовал, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов.
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929367646.html
https://ria.ru/20240225/sunak-1929343376.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1e855b4d625cdb250ffed106f21bcf08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
"Происходит все чаще". ВСУ сообщили ужасные новости Западу
NBC: командование ВСУ экономит боеприпасы из-за дефицита