https://ria.ru/20240225/ukraina-1929390961.html

"Происходит все чаще". ВСУ сообщили ужасные новости Западу

"Происходит все чаще". ВСУ сообщили ужасные новости Западу - РИА Новости, 25.02.2024

"Происходит все чаще". ВСУ сообщили ужасные новости Западу

Командование ВСУ экономит снаряды из-за их острой нехватки, передает NBC News. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T15:44

2024-02-25T15:44

2024-02-25T15:44

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Командование ВСУ экономит снаряды из-за их острой нехватки, передает NBC News."На передовой украинские командиры все чаще вынуждены нормировать расход боеприпасов, что ограничивает способность войск защищать позиции", — сказали украинские солдаты телеканалу.В статье утверждают, что причиной этому стали проблемы с одобрением новых поставок в американском конгрессе.По словам одного из украинских чиновников, с которым поговорили журналисты, западные страны в "один из самых критических моментов подвели" Киев. В начале февраля депутат Рады Егор Чернев признал, что ситуация на поле боя из-за нехватки боеприпасов у украинских войск критическая.Кроме того, министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал острую нехватку снарядов у ВСУ, а также посетовал, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов.

https://ria.ru/20240225/ukraina-1929367646.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия