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Киев заявил о ракетах собственного производства дальностью 700 километров - РИА Новости, 25.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:13 25.02.2024 (обновлено: 15:21 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929386806.html
Киев заявил о ракетах собственного производства дальностью 700 километров
Киев заявил о ракетах собственного производства дальностью 700 километров - РИА Новости, 25.02.2024
Киев заявил о ракетах собственного производства дальностью 700 километров
У Украины уже есть ракеты собственного производства дальностью 700 километров, заявил в воскресенье министр по вопросам стратегических отраслей промышленности... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T15:13
2024-02-25T15:21
специальная военная операция на украине
украина
россия
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. У Украины уже есть ракеты собственного производства дальностью 700 километров, заявил в воскресенье министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. "Самая важная для нас программа - это ракетная программа, но про нее я скажу не больше, чем сказал мой президент. У нас появилось дальнобойное оружие, которое поразило цель на 700 километров", — сказал Камышин на конференции "Украина. Год 2024" . Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в сентябре признал, что Киев начал разработку ракет дальностью 700 километров "еще зимой 2020 года". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240224/unichtozhenie-1929248046.html
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
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украина, россия, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины
Киев заявил о ракетах собственного производства дальностью 700 километров

Камышин: у Украины появились ракеты собственного производства дальностью 700 км

© AP Photo / Felipe DanaПрохожие в центре Киева
Прохожие в центре Киева - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Felipe Dana
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. У Украины уже есть ракеты собственного производства дальностью 700 километров, заявил в воскресенье министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
"Самая важная для нас программа - это ракетная программа, но про нее я скажу не больше, чем сказал мой президент. У нас появилось дальнобойное оружие, которое поразило цель на 700 километров", — сказал Камышин на конференции "Украина. Год 2024" .
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в сентябре признал, что Киев начал разработку ракет дальностью 700 километров "еще зимой 2020 года".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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