https://ria.ru/20240225/ukraina-1929386806.html

Киев заявил о ракетах собственного производства дальностью 700 километров

Киев заявил о ракетах собственного производства дальностью 700 километров - РИА Новости, 25.02.2024

Киев заявил о ракетах собственного производства дальностью 700 километров

У Украины уже есть ракеты собственного производства дальностью 700 километров, заявил в воскресенье министр по вопросам стратегических отраслей промышленности... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T15:13

2024-02-25T15:13

2024-02-25T15:21

специальная военная операция на украине

украина

россия

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. У Украины уже есть ракеты собственного производства дальностью 700 километров, заявил в воскресенье министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. "Самая важная для нас программа - это ракетная программа, но про нее я скажу не больше, чем сказал мой президент. У нас появилось дальнобойное оружие, которое поразило цель на 700 километров", — сказал Камышин на конференции "Украина. Год 2024" . Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в сентябре признал, что Киев начал разработку ракет дальностью 700 километров "еще зимой 2020 года". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240224/unichtozhenie-1929248046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, нато, вооруженные силы украины