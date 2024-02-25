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Минобороны Украины заявило, что разработало военный план на 2024 год - РИА Новости, 25.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:29 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929380679.html
Минобороны Украины заявило, что разработало военный план на 2024 год
Минобороны Украины заявило, что разработало военный план на 2024 год - РИА Новости, 25.02.2024
Минобороны Украины заявило, что разработало военный план на 2024 год
Глава минобороны Украины Рустем Умеров заверил, что украинские власти разработали военный план на текущий год, однако не стал приводить каких-либо конкретных... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T14:29
2024-02-25T14:29
специальная военная операция на украине
украина
киев
россия
рустем умеров
валерий залужный
виктор назаров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава минобороны Украины Рустем Умеров заверил, что украинские власти разработали военный план на текущий год, однако не стал приводить каких-либо конкретных деталей. "Все говорят, что лучше за наши действия говорят наши результаты. Мы делаем всё возможное и невозможное, чтобы сделать прорыв - план-2024 уже есть. Мы публично о нем не говорим. Он мощный, сильный, он дает не только надежду, он даст результаты в 2024 году. Поэтому мы работаем со всеми составляющими силами безопасности и обороны, чтобы достичь цели", - сказал Умеров в эфире национального телемарафона. Он также отметил, что минобороны Украины совместно с другими ведомствами координируют строительство фортификационных сооружений. В частности, Умеров заявил, что были обустроены новые огневые позиции для ВСУ. Накануне Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что Киев подготовит новое контрнаступление, пообещав России "сюрпризы". При этом американская газета New York Times со ссылкой на брифинги с участием главкома объединенными силами НАТО в Европе Каволи писала, что Украина в лучшем для нее случае сможет предпринять новую попытку контрнаступления не раньше 2025 года. Как рассказал ранее советник экс-главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного генерал Виктор Назаров, в 2023 году киевские власти хотели получить от военного руководства дорожную карту для победы, при этом не уточняя, сколько ресурсов предоставят военным для осуществления такого плана. Украинское контрнаступление в 2023 году началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
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украина, киев, россия, рустем умеров, валерий залужный, виктор назаров, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Рустем Умеров, Валерий Залужный, Виктор Назаров, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
Минобороны Украины заявило, что разработало военный план на 2024 год

Глава Минобороны Украины заявил, что у властей есть военный план на 2024 год

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в Донецкой области
Украинский солдат в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава минобороны Украины Рустем Умеров заверил, что украинские власти разработали военный план на текущий год, однако не стал приводить каких-либо конкретных деталей.
"Все говорят, что лучше за наши действия говорят наши результаты. Мы делаем всё возможное и невозможное, чтобы сделать прорыв - план-2024 уже есть. Мы публично о нем не говорим. Он мощный, сильный, он дает не только надежду, он даст результаты в 2024 году. Поэтому мы работаем со всеми составляющими силами безопасности и обороны, чтобы достичь цели", - сказал Умеров в эфире национального телемарафона.
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Он также отметил, что минобороны Украины совместно с другими ведомствами координируют строительство фортификационных сооружений. В частности, Умеров заявил, что были обустроены новые огневые позиции для ВСУ.
Накануне Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что Киев подготовит новое контрнаступление, пообещав России "сюрпризы". При этом американская газета New York Times со ссылкой на брифинги с участием главкома объединенными силами НАТО в Европе Каволи писала, что Украина в лучшем для нее случае сможет предпринять новую попытку контрнаступления не раньше 2025 года.
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Как рассказал ранее советник экс-главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного генерал Виктор Назаров, в 2023 году киевские власти хотели получить от военного руководства дорожную карту для победы, при этом не уточняя, сколько ресурсов предоставят военным для осуществления такого плана.
Украинское контрнаступление в 2023 году началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевРоссияРустем УмеровВалерий ЗалужныйВиктор НазаровВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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