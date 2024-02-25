Минобороны Украины заявило, что разработало военный план на 2024 год
Глава Минобороны Украины заявил, что у властей есть военный план на 2024 год
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в Донецкой области
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава минобороны Украины Рустем Умеров заверил, что украинские власти разработали военный план на текущий год, однако не стал приводить каких-либо конкретных деталей.
"Все говорят, что лучше за наши действия говорят наши результаты. Мы делаем всё возможное и невозможное, чтобы сделать прорыв - план-2024 уже есть. Мы публично о нем не говорим. Он мощный, сильный, он дает не только надежду, он даст результаты в 2024 году. Поэтому мы работаем со всеми составляющими силами безопасности и обороны, чтобы достичь цели", - сказал Умеров в эфире национального телемарафона.
Он также отметил, что минобороны Украины совместно с другими ведомствами координируют строительство фортификационных сооружений. В частности, Умеров заявил, что были обустроены новые огневые позиции для ВСУ.
Накануне Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что Киев подготовит новое контрнаступление, пообещав России "сюрпризы". При этом американская газета New York Times со ссылкой на брифинги с участием главкома объединенными силами НАТО в Европе Каволи писала, что Украина в лучшем для нее случае сможет предпринять новую попытку контрнаступления не раньше 2025 года.
Как рассказал ранее советник экс-главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного генерал Виктор Назаров, в 2023 году киевские власти хотели получить от военного руководства дорожную карту для победы, при этом не уточняя, сколько ресурсов предоставят военным для осуществления такого плана.
Украинское контрнаступление в 2023 году началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.