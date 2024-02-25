https://ria.ru/20240225/ukraina-1929380679.html

Минобороны Украины заявило, что разработало военный план на 2024 год

Минобороны Украины заявило, что разработало военный план на 2024 год - РИА Новости, 25.02.2024

Минобороны Украины заявило, что разработало военный план на 2024 год

Глава минобороны Украины Рустем Умеров заверил, что украинские власти разработали военный план на текущий год, однако не стал приводить каких-либо конкретных... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T14:29

2024-02-25T14:29

2024-02-25T14:29

специальная военная операция на украине

украина

киев

россия

рустем умеров

валерий залужный

виктор назаров

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927970238_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_db9dec848b68a979b0b3a52d9fd28698.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава минобороны Украины Рустем Умеров заверил, что украинские власти разработали военный план на текущий год, однако не стал приводить каких-либо конкретных деталей. "Все говорят, что лучше за наши действия говорят наши результаты. Мы делаем всё возможное и невозможное, чтобы сделать прорыв - план-2024 уже есть. Мы публично о нем не говорим. Он мощный, сильный, он дает не только надежду, он даст результаты в 2024 году. Поэтому мы работаем со всеми составляющими силами безопасности и обороны, чтобы достичь цели", - сказал Умеров в эфире национального телемарафона. Он также отметил, что минобороны Украины совместно с другими ведомствами координируют строительство фортификационных сооружений. В частности, Умеров заявил, что были обустроены новые огневые позиции для ВСУ. Накануне Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что Киев подготовит новое контрнаступление, пообещав России "сюрпризы". При этом американская газета New York Times со ссылкой на брифинги с участием главкома объединенными силами НАТО в Европе Каволи писала, что Украина в лучшем для нее случае сможет предпринять новую попытку контрнаступления не раньше 2025 года. Как рассказал ранее советник экс-главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного генерал Виктор Назаров, в 2023 году киевские власти хотели получить от военного руководства дорожную карту для победы, при этом не уточняя, сколько ресурсов предоставят военным для осуществления такого плана. Украинское контрнаступление в 2023 году началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, россия, рустем умеров, валерий залужный, виктор назаров, вооруженные силы украины, нато, в мире