https://ria.ru/20240225/ukraina-1929379928.html
Главком ВСУ заявил о переходе к обороне, но затем изменил сообщение
Главком ВСУ заявил о переходе к обороне, но затем изменил сообщение - РИА Новости, 25.02.2024
Главком ВСУ заявил о переходе к обороне, но затем изменил сообщение
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о переходе к маневренной и позиционной обороне из-за тяжелой ситуации в зоне боевых действий, однако затем... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T14:23
2024-02-25T14:23
2024-02-25T14:52
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в мире
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о переходе к маневренной и позиционной обороне из-за тяжелой ситуации в зоне боевых действий, однако затем изменил текст сообщения в Telegram-канале."Обстановка сложная по многим направлениям, требует постоянного контроля… Подробно проанализировали текущую ситуацию и обсудили необходимые шаги, в частности использование потенциала маневренной и позиционной обороны", — написал военный.Спустя некоторое время главком изменил сообщение и убрал слова о маневренной и позиционной обороне. В отредактированном тексте он назвал важным шагом защиту войск от дронов, ударов управляемыми авиационными бомбами, а также усиление отдельных участков фронта.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил 20 февраля министр обороны Сергей Шойгу, во время этой операции украинские войска потеряли почти 166 тысяч военных, 800 танков, 123 самолета и 2,4 тысячи единиц бронетехники. Глава оборонного ведомства также отметил, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Главком ВСУ заявил о переходе к обороне, но затем изменил сообщение
Сырский изменил сообщение о переходе ВСУ к маневренной и позиционной обороне
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о переходе к маневренной и позиционной обороне из-за тяжелой ситуации в зоне боевых действий, однако затем изменил текст сообщения в Telegram-канале
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"Обстановка сложная по многим направлениям, требует постоянного контроля… Подробно проанализировали текущую ситуацию и обсудили необходимые шаги, в частности использование потенциала маневренной и позиционной обороны", — написал военный.
Спустя некоторое время главком изменил сообщение и убрал слова о маневренной и позиционной обороне. В отредактированном тексте он назвал важным шагом защиту войск от дронов, ударов управляемыми авиационными бомбами, а также усиление отдельных участков фронта.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил 20 февраля министр обороны Сергей Шойгу, во время этой операции украинские войска потеряли почти 166 тысяч военных, 800 танков, 123 самолета и 2,4 тысячи единиц бронетехники. Глава оборонного ведомства также отметил, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
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