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Главком ВСУ заявил о переходе к обороне, но затем изменил сообщение - РИА Новости, 25.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:23 25.02.2024 (обновлено: 14:52 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929379928.html
Главком ВСУ заявил о переходе к обороне, но затем изменил сообщение
Главком ВСУ заявил о переходе к обороне, но затем изменил сообщение - РИА Новости, 25.02.2024
Главком ВСУ заявил о переходе к обороне, но затем изменил сообщение
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о переходе к маневренной и позиционной обороне из-за тяжелой ситуации в зоне боевых действий, однако затем... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T14:23
2024-02-25T14:52
специальная военная операция на украине
в мире
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о переходе к маневренной и позиционной обороне из-за тяжелой ситуации в зоне боевых действий, однако затем изменил текст сообщения в Telegram-канале."Обстановка сложная по многим направлениям, требует постоянного контроля… Подробно проанализировали текущую ситуацию и обсудили необходимые шаги, в частности использование потенциала маневренной и позиционной обороны", — написал военный.Спустя некоторое время главком изменил сообщение и убрал слова о маневренной и позиционной обороне. В отредактированном тексте он назвал важным шагом защиту войск от дронов, ударов управляемыми авиационными бомбами, а также усиление отдельных участков фронта.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил 20 февраля министр обороны Сергей Шойгу, во время этой операции украинские войска потеряли почти 166 тысяч военных, 800 танков, 123 самолета и 2,4 тысячи единиц бронетехники. Глава оборонного ведомства также отметил, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
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в мире, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Главком ВСУ заявил о переходе к обороне, но затем изменил сообщение

Сырский изменил сообщение о переходе ВСУ к маневренной и позиционной обороне

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о переходе к маневренной и позиционной обороне из-за тяжелой ситуации в зоне боевых действий, однако затем изменил текст сообщения в Telegram-канале.
«
"Обстановка сложная по многим направлениям, требует постоянного контроля… Подробно проанализировали текущую ситуацию и обсудили необходимые шаги, в частности использование потенциала маневренной и позиционной обороны", — написал военный.
Спустя некоторое время главком изменил сообщение и убрал слова о маневренной и позиционной обороне. В отредактированном тексте он назвал важным шагом защиту войск от дронов, ударов управляемыми авиационными бомбами, а также усиление отдельных участков фронта.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил 20 февраля министр обороны Сергей Шойгу, во время этой операции украинские войска потеряли почти 166 тысяч военных, 800 танков, 123 самолета и 2,4 тысячи единиц бронетехники. Глава оборонного ведомства также отметил, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
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