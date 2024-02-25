https://ria.ru/20240225/ukraina-1929379928.html

Главком ВСУ заявил о переходе к обороне, но затем изменил сообщение

Главком ВСУ заявил о переходе к обороне, но затем изменил сообщение - РИА Новости, 25.02.2024

Главком ВСУ заявил о переходе к обороне, но затем изменил сообщение

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о переходе к маневренной и позиционной обороне из-за тяжелой ситуации в зоне боевых действий, однако затем... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T14:23

2024-02-25T14:23

2024-02-25T14:52

специальная военная операция на украине

в мире

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о переходе к маневренной и позиционной обороне из-за тяжелой ситуации в зоне боевых действий, однако затем изменил текст сообщения в Telegram-канале."Обстановка сложная по многим направлениям, требует постоянного контроля… Подробно проанализировали текущую ситуацию и обсудили необходимые шаги, в частности использование потенциала маневренной и позиционной обороны", — написал военный.Спустя некоторое время главком изменил сообщение и убрал слова о маневренной и позиционной обороне. В отредактированном тексте он назвал важным шагом защиту войск от дронов, ударов управляемыми авиационными бомбами, а также усиление отдельных участков фронта.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил 20 февраля министр обороны Сергей Шойгу, во время этой операции украинские войска потеряли почти 166 тысяч военных, 800 танков, 123 самолета и 2,4 тысячи единиц бронетехники. Глава оборонного ведомства также отметил, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, александр сырский, вооруженные силы украины