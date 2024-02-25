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Премьер Словакии напомнил, с чего начался конфликт на Украине - РИА Новости, 25.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 25.02.2024 (обновлено: 15:36 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929379001.html
Премьер Словакии напомнил, с чего начался конфликт на Украине
Премьер Словакии напомнил, с чего начался конфликт на Украине - РИА Новости, 25.02.2024
Премьер Словакии напомнил, с чего начался конфликт на Украине
Конфликт на Украине начался в 2014 году с разгула украинских неонацистов, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном в... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T14:17
2024-02-25T15:36
специальная военная операция на украине
в мире
россия
роберт фицо
украина
словакия
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БРАТИСЛАВА, 25 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине начался в 2014 году с разгула украинских неонацистов, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном в соцсетях."Суть также заключается в том, что Россию обманывали в том, что НАТО не будет далее расширяться на восток, а сегодня это заходит так далеко, что членом НАТО уже должна стать Украина, что я рассматриваю как "хорошую" основу для начала третьей мировой войны", — сказал он. По мнению Фицо, Россия и Украина должны получить гарантии безопасности для установления мира, поскольку конфликт не имеет военного решения и ведет лишь к гибели людей. В конце прошлого года словацкий премьер заявлял, что Братислава заблокирует вступление Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Как отмечал президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, российская специальная военная операция — это попытка прекратить войну, которую начали неонацисты на Украине в 2014 году. Еще 24 февраля 2022 года, объявляя о начале СВО, глава государства назвал ее целью защиту людей в Донбассе, которые уже восемь лет подвергаются "издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Впоследствии он не раз говорил, что спецоперация — это вынужденная мера, поскольку России не оставили никаких шансов поступить иначе, а риски для ее безопасности стали такими, что другими средствами реагировать было невозможно. По словам президента, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом, либо с попытками давления, а альянс тем временем неуклонно расширялся. Россия же, подчеркивали в Кремле, не представляет угрозы ни для одной из стран альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
https://ria.ru/20240222/perevorot-1928801221.html
https://ria.ru/20240219/ukraina-1927760750.html
https://ria.ru/20240218/ukraina-1927577892.html
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в мире, россия, роберт фицо, украина, словакия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Роберт Фицо, Украина, Словакия
Премьер Словакии напомнил, с чего начался конфликт на Украине

Фицо: конфликт на Украине начался в 2014 году с разгула украинских неонацистов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БРАТИСЛАВА, 25 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине начался в 2014 году с разгула украинских неонацистов, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном в соцсетях.
"Суть также заключается в том, что Россию обманывали в том, что НАТО не будет далее расширяться на восток, а сегодня это заходит так далеко, что членом НАТО уже должна стать Украина, что я рассматриваю как "хорошую" основу для начала третьей мировой войны", — сказал он.
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По мнению Фицо, Россия и Украина должны получить гарантии безопасности для установления мира, поскольку конфликт не имеет военного решения и ведет лишь к гибели людей.
В конце прошлого года словацкий премьер заявлял, что Братислава заблокирует вступление Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны.
Как отмечал президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, российская специальная военная операция — это попытка прекратить войну, которую начали неонацисты на Украине в 2014 году.
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Еще 24 февраля 2022 года, объявляя о начале СВО, глава государства назвал ее целью защиту людей в Донбассе, которые уже восемь лет подвергаются "издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Впоследствии он не раз говорил, что спецоперация — это вынужденная мера, поскольку России не оставили никаких шансов поступить иначе, а риски для ее безопасности стали такими, что другими средствами реагировать было невозможно.
По словам президента, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом, либо с попытками давления, а альянс тем временем неуклонно расширялся.
Россия же, подчеркивали в Кремле, не представляет угрозы ни для одной из стран альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияРоберт ФицоУкраинаСловакия
 
 
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