https://ria.ru/20240225/ukraina-1929367646.html

Боррель сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине

Боррель сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 25.02.2024

Боррель сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине

Мы должны сделать больше, и быстро: в ближайшие месяцы исход конфликта может решиться. Сопротивляться — значит побеждать", — утверждает он. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T12:37

2024-02-25T12:37

2024-02-25T15:37

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Исход конфликта на Украине может решиться в ближайшее время, заявил в интервью El País глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "Мы должны сделать больше, и быстро: в ближайшие месяцы исход конфликта может решиться. Сопротивляться — значит побеждать", — утверждает он. Боррель добавил, что странам ЕС нужно повысить обороноспособность, чтобы быть готовыми к любым возможным событиям. На прошлой неделе на конференции по безопасности в Мюнхене Боррель заявлял, что ситуация на поле боя решится через три месяца.В начале февраля депутат Рады Егор Чернев признал, что ситуация на поле боя из-за нехватки боеприпасов у украинских войск критическая.Кроме того, министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал острую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также посетовал, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов.

https://ria.ru/20240225/kuleba-1929347976.html

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в мире, украина, жозеп боррель, вооруженные силы украины, россия