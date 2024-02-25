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Боррель сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 25.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:37 25.02.2024 (обновлено: 15:37 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929367646.html
Боррель сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине
Боррель сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 25.02.2024
Боррель сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине
Мы должны сделать больше, и быстро: в ближайшие месяцы исход конфликта может решиться. Сопротивляться — значит побеждать", — утверждает он. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T12:37
2024-02-25T15:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
жозеп боррель
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Исход конфликта на Украине может решиться в ближайшее время, заявил в интервью El País глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "Мы должны сделать больше, и быстро: в ближайшие месяцы исход конфликта может решиться. Сопротивляться — значит побеждать", — утверждает он. Боррель добавил, что странам ЕС нужно повысить обороноспособность, чтобы быть готовыми к любым возможным событиям. На прошлой неделе на конференции по безопасности в Мюнхене Боррель заявлял, что ситуация на поле боя решится через три месяца.В начале февраля депутат Рады Егор Чернев признал, что ситуация на поле боя из-за нехватки боеприпасов у украинских войск критическая.Кроме того, министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал острую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также посетовал, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов.
https://ria.ru/20240225/kuleba-1929347976.html
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в мире, украина, жозеп боррель, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Жозеп Боррель, Вооруженные силы Украины, Россия
Боррель сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине

Боррель заявил, что исход конфликта на Украине решится в ближайшие месяцы

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Исход конфликта на Украине может решиться в ближайшее время, заявил в интервью El País глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы должны сделать больше, и быстро: в ближайшие месяцы исход конфликта может решиться. Сопротивляться — значит побеждать", — утверждает он.
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Боррель добавил, что странам ЕС нужно повысить обороноспособность, чтобы быть готовыми к любым возможным событиям.

На прошлой неделе на конференции по безопасности в Мюнхене Боррель заявлял, что ситуация на поле боя решится через три месяца.
В начале февраля депутат Рады Егор Чернев признал, что ситуация на поле боя из-за нехватки боеприпасов у украинских войск критическая.
Кроме того, министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал острую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также посетовал, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЖозеп БоррельВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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