Боррель сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине
Боррель заявил, что исход конфликта на Украине решится в ближайшие месяцы
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Исход конфликта на Украине может решиться в ближайшее время, заявил в интервью El País глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Мы должны сделать больше, и быстро: в ближайшие месяцы исход конфликта может решиться. Сопротивляться — значит побеждать", — утверждает он.
"Мы должны сделать больше, и быстро: в ближайшие месяцы исход конфликта может решиться. Сопротивляться — значит побеждать", — утверждает он.
Боррель добавил, что странам ЕС нужно повысить обороноспособность, чтобы быть готовыми к любым возможным событиям.
На прошлой неделе на конференции по безопасности в Мюнхене Боррель заявлял, что ситуация на поле боя решится через три месяца.
На прошлой неделе на конференции по безопасности в Мюнхене Боррель заявлял, что ситуация на поле боя решится через три месяца.
В начале февраля депутат Рады Егор Чернев признал, что ситуация на поле боя из-за нехватки боеприпасов у украинских войск критическая.
Кроме того, министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал острую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также посетовал, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов.