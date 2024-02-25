https://ria.ru/20240225/ukraina-1929367107.html
Лукашенко высказался о западной помощи Украине
Лукашенко высказался о западной помощи Украине - РИА Новости, 25.02.2024
Лукашенко высказался о западной помощи Украине
Если Запад будет "помогать" Украине, как сейчас, то её дни сочтены, украинские военные это понимают, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T12:33
2024-02-25T12:33
2024-02-25T12:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 25 фев — РИА Новости. Если Запад будет "помогать" Украине, как сейчас, то её дни сочтены, украинские военные это понимают, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Если Запад так будет "помогать" Украине, как сейчас, то дни Украины сочтены. Это Володя Зеленский должен понимать как отче наш. Военные это поняли. Точно знаю, украинские военные это поняли...", — заявил Лукашенко.
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко высказался о западной помощи Украине
Лукашенко: если Запад будет помогать Украине, как сейчас, ее дни сочтены
МИНСК, 25 фев — РИА Новости. Если Запад будет "помогать" Украине, как сейчас, то её дни сочтены, украинские военные это понимают, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Если Запад так будет "помогать" Украине, как сейчас, то дни Украины сочтены. Это Володя Зеленский должен понимать как отче наш. Военные это поняли. Точно знаю, украинские военные это поняли...", — заявил Лукашенко.
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