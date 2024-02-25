https://ria.ru/20240225/ukraina-1929367107.html

Лукашенко высказался о западной помощи Украине

Лукашенко высказался о западной помощи Украине - РИА Новости, 25.02.2024

Лукашенко высказался о западной помощи Украине

Если Запад будет "помогать" Украине, как сейчас, то её дни сочтены, украинские военные это понимают, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T12:33

2024-02-25T12:33

2024-02-25T12:33

специальная военная операция на украине

в мире

украина

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 25 фев — РИА Новости. Если Запад будет "помогать" Украине, как сейчас, то её дни сочтены, украинские военные это понимают, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Если Запад так будет "помогать" Украине, как сейчас, то дни Украины сочтены. Это Володя Зеленский должен понимать как отче наш. Военные это поняли. Точно знаю, украинские военные это поняли...", — заявил Лукашенко.

https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

украина

белоруссия

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко