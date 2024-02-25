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Лукашенко высказался о западной помощи Украине - РИА Новости, 25.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929367107.html
Лукашенко высказался о западной помощи Украине
Лукашенко высказался о западной помощи Украине - РИА Новости, 25.02.2024
Лукашенко высказался о западной помощи Украине
Если Запад будет "помогать" Украине, как сейчас, то её дни сочтены, украинские военные это понимают, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T12:33
2024-02-25T12:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 25 фев — РИА Новости. Если Запад будет "помогать" Украине, как сейчас, то её дни сочтены, украинские военные это понимают, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Если Запад так будет "помогать" Украине, как сейчас, то дни Украины сочтены. Это Володя Зеленский должен понимать как отче наш. Военные это поняли. Точно знаю, украинские военные это поняли...", — заявил Лукашенко.
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко высказался о западной помощи Украине

Лукашенко: если Запад будет помогать Украине, как сейчас, ее дни сочтены

© Фото : Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© Фото : Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 фев — РИА Новости. Если Запад будет "помогать" Украине, как сейчас, то её дни сочтены, украинские военные это понимают, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Если Запад так будет "помогать" Украине, как сейчас, то дни Украины сочтены. Это Володя Зеленский должен понимать как отче наш. Военные это поняли. Точно знаю, украинские военные это поняли...", — заявил Лукашенко.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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