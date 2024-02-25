https://ria.ru/20240225/trevoga-1929335682.html
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.02.2024
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Винницкой и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T05:29
2024-02-25T05:29
2024-02-25T05:29
в мире
украина
россия
житомирская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822831730_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_03223ef0887fd936e36ba8d37d03a1fb.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Винницкой и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в Винницкой области прозвучал в 5.03 мск, в Житомирской – в 5.12 мск. Также сигнал тревоги продолжает звучать в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240224/ukraina-1929325596.html
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929333103.html
украина
россия
житомирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822831730_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_e7b79290f3687ca8fb115d1a1f08eee7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, житомирская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Житомирская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Винницкой и Житомирской областях Украины объявили воздушную тревогу