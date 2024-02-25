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Трамп согласился с Путиным в вопросе президентства Байдена
Трамп согласился с Путиным в вопросе президентства Байдена - РИА Новости, 25.02.2024
Трамп согласился с Путиным в вопросе президентства Байдена
Дональд Трамп, претендующий на выдвижение в президенты США от Республиканской партии, согласился с мнением российского лидера Владимира Путина о том, что Джо... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T05:26
2024-02-25T05:26
2024-02-25T13:44
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Дональд Трамп, претендующий на выдвижение в президенты США от Республиканской партии, согласился с мнением российского лидера Владимира Путина о том, что Джо Байден на посту главы Белого дома более выгоден России.По словам Трампа, его не удивили слова Путина о том, что Байден предпочтительней для Москвы из-за своей предсказуемости. "На днях он объявил, что предпочел бы видеть Байдена президентом, и я с ним согласен", — сказал политик, выступая на Конференции консервативного политического действия (CPAC).По мнению Трампа, США стали "насмешкой для всего мира".На прошлой неделе он выступал перед сторонниками в Южной Каролине и также прокомментировал слова Путина о том, кто из претендентов на пост президента США лучше для России. "Это комплимент. Многие люди скажут, что это очень плохо. Вовсе нет — это хорошо", — сказал Трамп.Речь идет о реакции Путина на высказывание Байдена, который, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, в очередной раз хамски отозвался о российском лидера, назвав его "сумасшедшим сукиным сыном". Российский президент ответил на это, что его американский коллега просто не может сказать ему спасибо за слова о том, что для России Байден предпочтительней как глава Белого дома.
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в мире, сша, россия, владимир путин, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп согласился с Путиным в вопросе президентства Байдена
Трамп согласился с Путиным, отдавшим предпочтение Байдену как президенту США
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Дональд Трамп, претендующий на выдвижение в президенты США от Республиканской партии, согласился с мнением российского лидера Владимира Путина о том, что Джо Байден на посту главы Белого дома более выгоден России.
По словам Трампа, его не удивили слова Путина о том, что Байден предпочтительней для Москвы
из-за своей предсказуемости.
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"На днях он объявил, что предпочел бы видеть Байдена президентом, и я с ним согласен", — сказал политик, выступая на Конференции консервативного политического действия (CPAC).
По мнению Трампа, США стали "насмешкой для всего мира".
На прошлой неделе он выступал перед сторонниками в Южной Каролине
и также прокомментировал слова Путина о том, кто из претендентов на пост президента США лучше для России.
"Это комплимент. Многие люди скажут, что это очень плохо. Вовсе нет — это хорошо", — сказал Трамп.
Речь идет о реакции Путина на высказывание Байдена, который, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско
, в очередной раз хамски отозвался о российском лидера, назвав его "сумасшедшим сукиным сыном". Российский президент ответил на это, что его американский коллега просто не может сказать ему спасибо за слова о том, что для России Байден предпочтительней как глава Белого дома.
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