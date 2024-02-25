https://ria.ru/20240225/tramp-1929335524.html

Трамп согласился с Путиным в вопросе президентства Байдена

Трамп согласился с Путиным в вопросе президентства Байдена - РИА Новости, 25.02.2024

Трамп согласился с Путиным в вопросе президентства Байдена

Дональд Трамп, претендующий на выдвижение в президенты США от Республиканской партии, согласился с мнением российского лидера Владимира Путина о том, что Джо... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T05:26

2024-02-25T05:26

2024-02-25T13:44

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Дональд Трамп, претендующий на выдвижение в президенты США от Республиканской партии, согласился с мнением российского лидера Владимира Путина о том, что Джо Байден на посту главы Белого дома более выгоден России.По словам Трампа, его не удивили слова Путина о том, что Байден предпочтительней для Москвы из-за своей предсказуемости. "На днях он объявил, что предпочел бы видеть Байдена президентом, и я с ним согласен", — сказал политик, выступая на Конференции консервативного политического действия (CPAC).По мнению Трампа, США стали "насмешкой для всего мира".На прошлой неделе он выступал перед сторонниками в Южной Каролине и также прокомментировал слова Путина о том, кто из претендентов на пост президента США лучше для России. "Это комплимент. Многие люди скажут, что это очень плохо. Вовсе нет — это хорошо", — сказал Трамп.Речь идет о реакции Путина на высказывание Байдена, который, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, в очередной раз хамски отозвался о российском лидера, назвав его "сумасшедшим сукиным сыном". Российский президент ответил на это, что его американский коллега просто не может сказать ему спасибо за слова о том, что для России Байден предпочтительней как глава Белого дома.

https://ria.ru/20240225/kheyli-1929334376.html

https://ria.ru/20240222/otvet-1929073842.html

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в мире, сша, россия, владимир путин, джо байден, дональд трамп